Những bãi rác tự phát tràn lan trên đường

Phần lớn là rác thải sinh hoạt do một số người thiếu ý thức từ nơi khác đến đổ tràn lan trên vỉa hè. Rác tồn đọng nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải trước Văn phòng khu phố 59 - 60, số 261B Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường TK14 (xã Bà Điểm, TP.HCM), dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Cấm đổ rác", tình trạng đổ rác trái phép vẫn diễn ra. Nhiều loại rác thải đổ thành từng đống lớn và tồn tại trong thời gian dài mà chưa được thu gom, xử lý kịp thời. Bãi rác bốc mùi hôi, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Rác thải trên đường TK14, xã Bà Điểm, gây nhếch nhác ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng sớm tổ chức thu gom, xử lý dứt điểm các bãi rác tự phát, đồng thời tăng cường kiểm tra, lắp camera giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp xả rác trái phép để giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đường phố.