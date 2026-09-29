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    Những bãi rác tự phát tràn lan trên đường

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh
    Đi qua đường Lâm Văn Bền (P.Tân Thuận, TP.HCM), nhiều người ngao ngán trước bãi rác tự phát gần trước Văn phòng khu phố 59 - 60 số 261B Lâm Văn Bền.

    Phần lớn là rác thải sinh hoạt do một số người thiếu ý thức từ nơi khác đến đổ tràn lan trên vỉa hè. Rác tồn đọng nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

    Những bãi rác tự phát tràn lan trên đường- Ảnh 1.

    Rác thải trước Văn phòng khu phố 59 - 60, số 261B Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận

    ảnh: NGỌC QUỲNH

    Tương tự, trên đường TK14 (xã Bà Điểm, TP.HCM), dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Cấm đổ rác", tình trạng đổ rác trái phép vẫn diễn ra. Nhiều loại rác thải đổ thành từng đống lớn và tồn tại trong thời gian dài mà chưa được thu gom, xử lý kịp thời. Bãi rác bốc mùi hôi, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

    Những bãi rác tự phát tràn lan trên đường- Ảnh 2.

    Rác thải trên đường TK14, xã Bà Điểm, gây nhếch nhác

    ảnh: NGỌC QUỲNH

    Người dân mong cơ quan chức năng sớm tổ chức thu gom, xử lý dứt điểm các bãi rác tự phát, đồng thời tăng cường kiểm tra, lắp camera giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp xả rác trái phép để giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đường phố.

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