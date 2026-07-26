Mỹ đối phó hai dịch bệnh đang lan rộng

Số ca sởi sẽ còn tăng

Kể từ đầu năm 2026 đến nay đã có 2.318 trường hợp mắc bệnh sởi được xác nhận ở Mỹ, vượt qua tổng số ca được báo cáo trong cả năm ngoái là 2.289 ca, theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm 24.7. Con số mới này, được báo cáo ở 43 bang và Washington D.C, đánh dấu số ca sởi cao nhất được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1991, khi có 9.643 ca được xác nhận, theo Đài ABC.

Biển hiệu bên ngoài một phòng khám lưu động cung cấp dịch vụ tiêm phòng sởi và cúm tại bang Nam Carolina (Mỹ) Ảnh: AFP

"Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng gây tổn hại cho trẻ em một cách không cân xứng nhưng có thể tránh được. Chúng ta không nên chấp nhận điều này như một thực trạng bình thường mới", AFP dẫn lời Chủ tịch Viện Hàn lâm nhi khoa Mỹ (AAP) Andrew Racine.

Đợt bùng phát sởi hiện tại ở Mỹ vẫn chưa được kiểm soát và các chuyên gia dự đoán số ca mắc sẽ tiếp tục tăng. "Tôi hoàn toàn tin rằng đang có tình trạng chẩn đoán thiếu sót", theo giáo sư dịch tễ học Melissa Nolan tại Đại học Nam Carolina. Đây là tiểu bang hiện được ghi nhận số ca nhiễm sởi cao nhất ở Mỹ từ đầu năm đến nay.

Giáo sư Nolan cho rằng đợt bùng phát sởi hiện nay ở Mỹ có thể chỉ là sự khởi đầu. "Bệnh sởi là bệnh đầu tiên mà bạn thường thấy bùng phát quy mô lớn, vì nó dễ lây lan nhất", bà nhấn mạnh và lo ngại "sẽ bắt đầu thấy ngày càng nhiều trường hợp mắc ho gà và nhiều bệnh khác vốn có thể phòng ngừa bằng vắc xin".

Năm 2000, bệnh sởi đã được tuyên bố xóa sổ ở Mỹ nhờ tiêm chủng. Nhưng bệnh sởi đã bùng phát trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm và sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với các cơ quan y tế, theo AFP.

Đợt bùng phát ký sinh trùng lan rộng

Ngoài dịch sởi, CDC ngày 24.7 thông báo đã mở rộng phạm vi điều tra về sự bùng phát của ký sinh trùng gây tiêu chảy cyclospora sang thêm 4 bang, làm tăng quy mô của đợt bùng phát cyclospora lớn nhất tại Mỹ từ trước tới nay, theo AP.

CDC cho hay ổ dịch gần đây ban đầu được cho là liên quan đến xà lách cắt nhỏ tại các nhà hàng Taco Bell đã bao gồm các bang Illinois, Kansas, Oklahoma và Pennsylvania. Trước đó, cuộc điều tra bao gồm 5 bang: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio và Tây Virginia.

CDC, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và cơ quan y tế của các bang liên quan đã truy tìm nguồn cung cấp xà lách nói trên và phỏng vấn người dân về các loại thực phẩm họ đã ăn trong 2 tuần trước khi bị bệnh. Các quan chức FDA hồi đầu tuần này cho hay họ vẫn đang tập trung vào loại xà lách do Công ty Taylor Farms (Mỹ) cung cấp như là nguồn gốc của đợt bùng phát cyclospora gần đây. Trong tuần trước, Taylor Farms thông báo thu hồi xà lách iceberg được trồng ở miền trung Mexico.

Số ca bệnh liên quan xà lách được phục vụ tại các nhà hàng Taco Bell hiện là 1.947, trong đó có ít nhất 98 người phải nhập viện. CDC lưu ý tổng số người mắc bệnh do đợt bùng phát này có thể cao hơn con số chính thức, vì không phải tất cả các trường hợp đều được báo cáo.

Nhìn chung, số ca nhiễm cyclospora đã lập kỷ lục tại Mỹ. Kể từ ngày 1.5, CDC đã nhận được báo cáo về hơn 4.100 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm và đang điều tra hơn 7.400 ca nghi ngờ khác ở 41 bang, theo AP.