Gần 230 trẻ ở Bangladesh tử vong do bệnh sởi

Ngoài số ca tử vong, số ca nghi nhiễm bệnh sởi ở Bangladesh từ ngày 15.3 đã lên tới gần 35.000, chủ yếu là trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, theo số liệu do chính phủ công bố hôm nay 29.4.

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kurukpata ở vùng đồi Chittagong, nơi sinh sống của các cộng đồng người bản địa, giáp biên giới với Myanmar.

Một em bé được tiêm vắc xin sởi-rubella sau đợt bùng phát gần đây ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào ngày 12.4 Ảnh: AFP

Trẻ em ở những vùng nông thôn này thường không được tiêm chủng đầy đủ, và một số gia đình tránh các chương trình tiêm chủng vì sợ hãi.

"Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở vùng đồi Chittagong là Kurukpata, một trong những vùng xa xôi nhất của Bangladesh", trưởng y tế địa phương Fazle Rabbi nói. Ông Rabbi cho biết thêm hơn 80 trẻ em đã được điều trị bệnh sởi.

Trưởng hội đồng Kurukpata là ông Kratpung Mro nhận định số ca bệnh sởi cao bất thường. Ông Mro cho rằng chính phủ nên "phát động các chương trình nâng cao nhận thức và đưa cộng đồng người bản địa vào diện được tiêm chủng".

Các quan chức y tế Bangladesh, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và lực lượng an ninh đang nỗ lực tiêm chủng cho trẻ em, theo AFP.

Theo WHO, bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, lây lan qua ho và hắt hơi.

Bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở trẻ em và có thể gây ra các biến chứng như phù não và những vấn đề hô hấp nghiêm trọng.