Thế giới

Các nước chạy đua ngăn chặn dịch bệnh

Thụy Miên
09/05/2026 05:27 GMT+7

Trong lúc Tây Ban Nha chuẩn bị tiếp nhận du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta cập cảng, WHO cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm mới trong quá trình ít nhất 12 nước truy vết hành khách rời tàu trước đó.

Giới chức Tây Ban Nha chuẩn bị tiếp nhận hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn của du thuyền MV Hondius xuất hiện nhiều ca nhiễm vi rút Andes (biến thể nguy hiểm có thể lây từ người sang người của vi rút Hanta).

Tây Ban Nha phối hợp các nước sơ tán tàu

Con tàu dự kiến đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary (lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha) vào hôm nay hoặc ngày mai. "Họ sẽ lên bờ tại một khu vực hoàn toàn bị cô lập và phong tỏa", AP dẫn lời bà Virginia Barcones, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp của Tây Ban Nha. Bà Barcones cho biết Tây Ban Nha đang phối hợp với các chính phủ có công dân trên tàu để triển khai kế hoạch sơ tán.

Nỗ lực truy vết tiếp xúc virus hanta từ hành khách du thuyền bị nhiễm, tử vong

Ít nhất 3 hành khách đã chết trên tàu và một số người khác ngã bệnh vì nhiễm chủng Andes. Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), điều hành du thuyền MV Hondius, cho biết đến hôm qua vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp xuất hiện các triệu chứng trên tàu. Thi thể hành khách Đức tử vong hôm 2.5 sau khi lên cơn sốt ngày 28.4, vẫn còn ở trên tàu.

Thế nhưng, phải đến ngày 7.5 (giờ Hà Lan) thế giới mới biết được ít nhất 29 hành khách đến từ 12 nước đã rời tàu MV Hondius mà chưa được truy vết tiếp xúc từ ngày 24.4, gần 2 tuần sau khi nạn nhân đầu tiên tử vong trên tàu. Đến ngày 4.5, ca nhiễm đầu tiên mới được xác nhận. Thông báo này đẩy giới chức y tế tại 4 châu lục bước vào cuộc chạy đua tìm kiếm và theo dõi nhóm hành khách trên. Công tác lần theo dấu vết của những người có thể tiếp xúc với họ cũng được tiến hành.

Dịch bệnh trên tàu du lịch xuất phát từ chủng Andes, biến thể nguy hiểm của vi rút Hanta

Đến hôm qua, Cơ quan An ninh y tế Anh thông báo có thêm công dân thứ ba bị nghi nhiễm vi rút Hanta ở lãnh thổ hải ngoại của nước này là đảo Tristan da Cunha, nơi con tàu từng ghé qua hồi tháng 4. Giới chức Nam Phi cũng tăng mạnh nỗ lực truy vết, chủ yếu tập trung vào chuyến bay ngày 25.4 từ St. Helena (lãnh thổ hải ngoại của Anh) đến Johannesburg (Nam Phi), một ngày sau khi các hành khách rời tàu.

WHO cảnh báo nhưng trấn an

Bất chấp quan ngại đang gia tăng, WHO loại trừ khả năng tái bùng phát khủng hoảng như tầm đại dịch Covid-19. "Đây không phải là sự khởi đầu cho một trận dịch. Đây không phải Covid-19", AFP dẫn lời tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc WHO phụ trách hoạt động chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.

Tuy nhiên, phía lãnh đạo WHO cũng nói rằng 5 trong số 8 ca nghi nhiễm liên quan đến tàu du lịch đã được xác nhận dương tính với vi rút Hanta, và dự báo sẽ có thêm các ca nhiễm mới trong thời gian tới. "Do thời gian ủ bệnh của chủng Andes có thể kéo dài đến 6 tuần, khả năng xuất hiện thêm ca mới là điều có thể xảy ra", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ). "Trong khi đây là vụ việc nghiêm trọng, WHO đánh giá nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng là ở mức thấp", ông cho biết. 

Một số bang Mỹ theo dõi hành khách rời tàu du lịch

Đài CBS News hôm qua đưa tin đến nay số tiểu bang Mỹ đang theo dõi sức khỏe hành khách rời tàu du lịch xuất hiện ổ dịch vi rút Hanta đã tăng lên 5, lần lượt là các bang Arizona, California, Georgia, Texas và Virginia. Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được thông tin về tình hình liên quan đến vi rút Hanta. "Chúng tôi vô cùng hy vọng là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát", Tổng thống Trump nói trước báo giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc Mỹ rời WHO hồi tháng 1 có thể khiến Washington khó tiếp cận ngay dữ liệu giám sát dịch tễ cũng như thông tin truy vết liên quan tới các ca bệnh trên du thuyền.

WHO cảnh báo về dịch bệnh Marburg

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay dịch bệnh Marburg dường như đang bùng phát tại Tanzania, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây lan ở quốc gia Đông Phi này và trong khu vực ở mức cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

