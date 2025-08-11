Diễn biến mới về dịch bệnh chikungunya ở Trung Quốc

Số ca chikungunya mới nói trên ở Quảng Đông giảm so với gần 3.000 ca mới mỗi tuần trong hai tuần trước đó, theo tờ Hoàn Cầu thời báo tối 10.8 dẫn lại thông tin từ Yangcheng Evening News.

Giới chức tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tiếp tục nỗ lực diệt muỗi để kiểm soát dịch bệnh chikungunya Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Tình trạng số ca chikungunya gia tăng nhanh chóng tại thành phố Phật Sơn, khu vực ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh, đã được kiểm soát sơ bộ, và những thành quả phòng chống gần đây đã được củng cố hơn nữa, theo Yangcheng Evening News dẫn lời ông Kang Min, Giám đốc Viện Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (CDC Quảng Đông).

Số ca chikungunya mới hằng tuần chủ yếu xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Quảng Đông, với 1.212 ca ở Phật Sơn, 103 ca ở Quảng Châu và 39 ca ở Trạm Giang, theo CDC Quảng Đông.

Hôm 9.8, giới chức Phật Sơn thông báo tại một cuộc họp báo rằng những nỗ lực ngăn chặn chikungunya đã đạt được những kết quả ban đầu, theo Yangcheng Evening News.

Phó thị trưởng Phật Sơn Wen Xi cho hay số ca sốt mới do virus chikungunya được báo cáo hằng ngày tại thành phố này đã giảm xuống còn 148 ca vào hôm 8.8, so với 647 ca được phát hiện vào ngày 19.7, ngày cao điểm của dịch bệnh. Số ca chikungunya mới được báo cáo tại Phật Sơn đã giảm đều đặn kể từ ngày 29.7, với số ca mới hằng ngày giảm xuống dưới 200 trong 5 ngày liên tiếp vừa qua.

Cũng theo ông Kang, mật độ muỗi đã giảm đáng kể và nguy cơ lây truyền đã được kiểm soát trong thành phố Phật Sơn nhờ nhiều đợt dọn dẹp nơi muỗi sinh sản và tăng cường kiểm soát muỗi tại những khu vực bị ảnh hưởng. Mật độ muỗi ở hầu hết các làng và cộng đồng liên quan dịch bệnh đã giảm mạnh, giúp giảm đáng kể nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post chiều 10.8 đưa tin giới chức y tế Hồng Kông đã cảnh báo về nguy cơ lây truyền chikungunya ở Hồng Kông đang gia tăng do ngày càng có nhiều điểm đến du lịch châu Á được người dân Hồng Kông ưa chuộng cũng đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh chikungunya.

Giám đốc Cơ quan Y tế Hồng Kông Ronald Lam Man-kin hôm 10.8 cũng đã nhấn mạnh những thách thức trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh chikungunya, chỉ ra rằng thời gian ủ bệnh ở muỗi "ngắn hơn đáng kể", điều này cho phép virus chikungunya sinh sôi nhanh hơn.

Ông Lam đưa ra cảnh báo trên sau khi Hồng Kông có 5 trường hợp mắc chikungunya được xác nhận, theo South China Morning Post.

Cũng trong ngày 10.8, Bộ Y tế Việt Nam cho biết dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc.

Để chủ động phòng, chống bệnh chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường (như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống chikungunya.