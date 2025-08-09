Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Báo động vi rút chikungunya tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/08/2025 04:30 GMT+7

Trung Quốc ngày càng quan ngại trong bối cảnh sự lây lan của vi rút chikungunya ngày càng lan rộng và đe dọa đến sức khỏe người dân ở miền nam nước này.

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang trong tình trạng báo động cao do dịch sốt xuất huyết chikungunya bùng phát khoảng một tháng trước tại Phật Sơn - một thành phố cách Trạm Giang 260 km. Cho đến ngày 8.8, Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm bệnh, theo tờ The Guardian.

Báo động vi rút chikungunya tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một công nhân phun thuốc diệt côn trùng tại một khu nhà ở công cộng ở Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Bệnh chikungunya thường bùng phát ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên dịch bệnh bùng phát trên diện rộng ở Trung Quốc.

Đài Loan ngày 8.8 cũng báo cáo trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc bệnh sốt chikungunya. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan (CDC) ngày 8.8 cho biết vi rút chikungunya đã được phát hiện ở một phụ nữ Đài Loan đã đến Phật Sơn và trở về Đài Loan vào ngày 30.7.

Trước đó, ông Vương Vĩ Trung, tỉnh trưởng Quảng Đông, hôm 2.8 cho biết Trung Quốc sẽ "nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch sốt chikungunya", đồng thời ra lệnh thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Những biện pháp này bao gồm việc tiêu diệt nơi sinh sản của muỗi như các vũng nước đọng, huy động người dân đổ hết các xoong, chảo có thể chứa nước, khuyến khích sử dụng nhang muỗi và màn chống muỗi, cũng như sử dụng thuốc chống muỗi.

Hôm 4.8, chính quyền Phật Sơn thông báo rằng tất cả các hiệu thuốc sẽ phải báo cáo việc bán một số loại thuốc dùng để điều trị sốt.

Trong khi đó, Singapore đã ghi nhận 17 trường hợp mắc bệnh từ đầu năm cho đến ngày 2.8, theo The Straits Times dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm Singapore. 

"Con số này cao gấp đôi so với 8 trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024. Tổng số trường hợp trong năm 2024 là 15", báo cáo cho biết. Hầu hết các trường hợp đều có tiền sử đi đến các "khu vực bị ảnh hưởng".

Sốt chikungunya là một bệnh do muỗi lây truyền. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau cơ và khớp, buồn nôn và phát ban. Trong một số ít trường hợp, các triệu chứng có thể kéo dài cả tháng hoặc thậm chí cả năm. Tuy nhiên, bệnh này hiếm khi gây tử vong.

Trẻ sơ sinh, người già và người có bệnh lý nền là những đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Tin liên quan

WHO cảnh báo nguy cơ lây lan vi rút chikungunya

WHO cảnh báo nguy cơ lây lan vi rút chikungunya

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khoảng 5,6 tỉ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm vi rút chikungunya do muỗi đốt.

Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 chống dịch chikungunya, Mỹ khuyến cáo đi lại

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Chikungunya muỗi tỉnh Quảng Đông Đài Loan Singapore
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận