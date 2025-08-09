Báo động vi rút chikungunya tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang trong tình trạng báo động cao do dịch sốt xuất huyết chikungunya bùng phát khoảng một tháng trước tại Phật Sơn - một thành phố cách Trạm Giang 260 km. Cho đến ngày 8.8, Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm bệnh, theo tờ The Guardian.

Một công nhân phun thuốc diệt côn trùng tại một khu nhà ở công cộng ở Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Bệnh chikungunya thường bùng phát ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên dịch bệnh bùng phát trên diện rộng ở Trung Quốc.

Đài Loan ngày 8.8 cũng báo cáo trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc bệnh sốt chikungunya. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan (CDC) ngày 8.8 cho biết vi rút chikungunya đã được phát hiện ở một phụ nữ Đài Loan đã đến Phật Sơn và trở về Đài Loan vào ngày 30.7.

Trước đó, ông Vương Vĩ Trung, tỉnh trưởng Quảng Đông, hôm 2.8 cho biết Trung Quốc sẽ "nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch sốt chikungunya", đồng thời ra lệnh thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Những biện pháp này bao gồm việc tiêu diệt nơi sinh sản của muỗi như các vũng nước đọng, huy động người dân đổ hết các xoong, chảo có thể chứa nước, khuyến khích sử dụng nhang muỗi và màn chống muỗi, cũng như sử dụng thuốc chống muỗi.

Hôm 4.8, chính quyền Phật Sơn thông báo rằng tất cả các hiệu thuốc sẽ phải báo cáo việc bán một số loại thuốc dùng để điều trị sốt.

Trong khi đó, Singapore đã ghi nhận 17 trường hợp mắc bệnh từ đầu năm cho đến ngày 2.8, theo The Straits Times dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm Singapore.

"Con số này cao gấp đôi so với 8 trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024. Tổng số trường hợp trong năm 2024 là 15", báo cáo cho biết. Hầu hết các trường hợp đều có tiền sử đi đến các "khu vực bị ảnh hưởng".

Sốt chikungunya là một bệnh do muỗi lây truyền. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau cơ và khớp, buồn nôn và phát ban. Trong một số ít trường hợp, các triệu chứng có thể kéo dài cả tháng hoặc thậm chí cả năm. Tuy nhiên, bệnh này hiếm khi gây tử vong.

Trẻ sơ sinh, người già và người có bệnh lý nền là những đối tượng có nguy cơ cao nhất.