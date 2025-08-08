Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người nhiễm vi rút chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp.

Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, một số người có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tỷ lệ tử vong ở bệnh này là thấp, nhưng vẫn có nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi mắc bệnh nền.

Phun thuốc diệt muỗi ở Hồng Kông ngày 7.8 Ảnh: Reuters

AP ngày 7.8 đưa tin giới chức Trung Quốc đang sử dụng mùng màn, lưới chắn muỗi, xịt khử khuẩn và triển khai drone nhằm đối phó dịch bệnh lây nhiễm từ vi rút chikungunya. Tính đến ngày 6.8, hơn 7.000 ca nhiễm đã được ghi nhận ở Trung Quốc. Theo Bloomberg, chính quyền thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) - nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, đã yêu cầu các nhà thuốc địa phương ghi nhận danh tính người mua thuốc, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, yêu cầu khai báo lịch sử đi lại và tổ chức khử trùng cộng đồng.

Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ việc dọn dẹp các khu đọng nước sẽ đối mặt khoản phạt 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,65 triệu đồng). Một số thành phố khác của Trung Quốc đã yêu cầu người trở về từ Phật Sơn có triệu chứng sốt, đau khớp phải tự theo dõi sức khỏe và khai báo lịch sử đi lại.

CDC Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại, tăng cường thận trọng khi đi đến các khu vực như thành phố Phật Sơn của Trung Quốc. ECDC cho biết châu Mỹ là khu vực ghi nhận số ca nhiễm chikungunya cao nhất toàn cầu. Trong khi đó, từ đầu năm tới nay đảo quốc Mauritius và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương là La Réunion và Mayotte xuất hiện các ổ dịch lớn. Vi rút hiện lan tới các nước châu Phi như Madagascar, Somalia, Kenya và châu Á. Tại châu Âu, Pháp và Ý cũng ghi nhận ca nhiễm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh do vi rút chikungunya có thể sớm ảnh hưởng đến hàng tỉ người. WHO nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo tương tự như đợt bùng phát dịch lớn gần nhất cách đây 2 thập niên, vốn ảnh hưởng đến nửa triệu người trên toàn thế giới. Hồi cuối tháng 7, giới chức WHO kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự tái diễn của dịch chikungunya.

Reuters dẫn lời chuyên gia y tế Diana Rojas Alvarez của WHO cho rằng khoảng 5,6 tỉ người đang sống tại hơn 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm loại vi rút này. Theo WHO, tránh bị muỗi đốt vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất. Phương pháp chính là kiểm soát các vật trung gian truyền bệnh là muỗi và giảm nơi sinh sản của muỗi. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng nhằm giảm nơi sinh sản của muỗi thông qua việc vệ sinh các thùng chứa nước thường xuyên, xử lý chất thải và hỗ trợ các chương trình kiểm soát muỗi tại địa phương.