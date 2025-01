WHO cảnh báo về dịch bệnh Marburg

WHO đã thông báo cho các nước thành viên về diễn biến trên, theo AFP đưa tin ngày 15.1. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Tanzania đã ghi nhận 9 ca nhiễm, trong đó có 8 ca tử vong, dự báo số ca sẽ còn tăng. WHO đề nghị hỗ trợ tối đa cho chính phủ Tanzania và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Thông tin được đưa ra chưa đầy 1 tháng sau khi WHO thông tin về dịch bệnh Marburg ở Rwanda khiến 15 người thiệt mạng. Lây truyền từ dơi ăn quả và có cùng họ với Ebola, vi rút Marburg gây bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao, với tỷ lệ tử vong gần 90%.

Ông Tedros phát biểu trong buổi họp báo về vi rút Marburg ẢNH: Reuters

Trong một diễn biến khác liên quan dịch bệnh, chính phủ Anh ngày 14.1 cấm nhập khẩu trâu bò, heo và cừu từ Đức, nhằm ngăn chặn bệnh lở mồm long móng, sau khi Hàn Quốc và Mexico có động thái tương tự. Trong khi không gây nguy hiểm cho con người, bệnh có khả năng lây lan cao và ảnh hưởng các loài có móng. Tại Mỹ, theo CNN, thị trường đang thiếu hụt trứng và tình hình có thể khó cải thiện trong nhiều tháng tới, do ảnh hưởng của cúm gia cầm. Hơn 20 triệu con gà đẻ ở Mỹ đã bị tiêu hủy trong quý 4/2024 do ảnh hưởng của dịch bệnh, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.