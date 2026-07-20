Du thuyền hạng sang 3 lần bùng phát dịch bệnh chỉ trong 2 tháng

Chuyến du lịch bằng tàu biển ở Alaska đã bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa thứ 3 trong vòng 2 tháng, khiến nhiều hành khách trên tàu mắc bệnh. Theo báo cáo ngày 15.7 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa đã được báo cáo trên du thuyền National Geographic Sea Bird của Lindblad Expeditions trong chuyến đi gần đây qua Alaska.

Vụ việc, được báo cáo cho Chương trình Vệ sinh Tàu (VSP) của cơ quan này vào ngày 12.7, đánh dấu đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa thứ 3 trên du thuyền trong vòng 2 tháng, với vụ đầu tiên được báo cáo vào ngày 28.5 và vụ thứ hai vào ngày 28.6. Cả hai đều được xác nhận là do norovirus, một loại vi khuẩn gây nôn mửa có tính lây nhiễm cao.

Du thuyền thường là nơi dễ bị lây nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa Ảnh: Lindblad Expeditions

Về đợt bùng phát dịch bệnh gần đây nhất trên tàu, 18 trong số 62 hành khách đã bị ốm với các triệu chứng nôn mửa và đau bụng. Hành trình từ ngày 10 đến 15.7, trong đó du thuyền đã đi qua các địa điểm như Sitka, Icy Strait Point, Haines, Tracy Arm Fjord và Juneau ở Alaska, Mỹ theo CruiseMapper.

Lindblad Expeditions cho biết thủy thủ đoàn trên tàu đã thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm. Bao gồm cách ly hành khách và thủy thủ đoàn bị bệnh, tham khảo ý kiến của VSP về việc báo cáo các trường hợp mắc bệnh trên tàu và thu thập mẫu phân để xét nghiệm.

VSP đang "giám sát từ xa tình hình", với các quy trình vệ sinh và ứng phó dịch bệnh của hãng tàu. Các du thuyền được yêu cầu báo cáo các bệnh về đường tiêu hóa cho CDC càng sớm càng tốt để phát hiện dịch bệnh nhanh chóng và ngăn chặn sự lây lan của chúng.

CDC cũng lưu ý các trường hợp được báo cáo đại diện cho tổng số hành khách hoặc thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh trong suốt toàn bộ chuyến đi, có nghĩa là con số này không nhất thiết là tất cả mọi người đều bị bệnh cùng một lúc, theo People. Norovirus có khả năng lây nhiễm cao và có thể gây nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, với các triệu chứng thường xuất hiện từ 12 đến 48 giờ sau khi tiếp xúc và có thể kéo dài từ một đến ba ngày.

Với sức chứa 62 khách trong 31 cabin hướng ra biển, du thuyền hạng sang National Geographic Sea Bird đủ lớn để hoạt động thoải mái ở những môi trường xa xôi, nhưng cũng đủ nhỏ để vào các cảng và vịnh hẹp mà các tàu lớn hơn không thể tiếp cận.