Bên trong du thuyền chở hơn 1.000 khách đồng tính bị hai nước từ chối cập cảng

Scarlet Lady thuộc hãng du thuyền Virgin Voyages của tỉ phú Mỹ Richard Branson. Với hơn 1.408 cabin và có thể chở 2.700 người, du thuyền hạng sang này mang phong cách đầy cá tính và thời thượng, mời gọi du khách cứ thoải mái là chính mình. Dành riêng cho người lớn, du thuyền sở hữu những chi tiết trang trí sang trọng, các nhà hàng quy mô nhỏ nhưng cực kỳ sành điệu, cùng vô số ghế dài đôi bố trí khắp nơi - dường như được thiết kế riêng cho những cặp đôi muốn dành trọn ngày dài ở bên nhau.

Du thuyền có những căn phòng được CNN mô tả là "hộp đêm di động", với những nơi được trang bị sẵn đàn guitar và bàn xoay đĩa (turntable); hay thiết kế phòng tắm có vách ngăn trong suốt tại nhiều cabin để có thể luôn có thể nhìn thấy nhau; sân khấu di chuyển linh hoạt để khán giả dễ dàng tương tác… Tại du thuyền, du khách sẽ không thấy những phòng ăn hay khu buffet khổng lồ, những trò chơi giải trí rực rỡ ánh đèn neon hay người quản trò (cruise director) như thường thấy trên các du thuyền truyền thống. Thay vào đó, các hoạt động và sự kiện được dẫn dắt bởi những nhân viên là chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của họ. Bạn có thể tập luyện cùng các huấn luyện viên thể hình hàng đầu, chơi game cùng những game thủ chuyên nghiệp và thưởng thức ẩm thực cùng những tín đồ sành ăn đích thực.

Du thuyền Scarlet Lady chỉ dành cho người lớn Ảnh: Virgin Voyages

Scarlet Lady sở hữu hơn 20 địa điểm ăn uống, bao gồm cả một khu ẩm thực rộng rãi, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Du khách cũng có thể dùng bữa tại một trong 6 nhà hàng chuyên biệt bất cứ lúc nào; chỉ cần đăng ký vào danh sách chờ, ứng dụng sẽ thông báo ngay khi có bàn sẵn sàng. Tất cả đều đã bao gồm trong gói dịch vụ và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho các lựa chọn ăn uống của mình; tiền boa cũng đã được tính trọn gói.

Trên CNN, Tom McAlpin, CEO của Virgin Voyages thời điểm mới ra mắt du thuyền vào năm 2021 cho rằng: "Đó là những yếu tố khẳng định rằng, đây không phải là kiểu du thuyền dành cho thế hệ ông bà".

Virgin Voyages dường như đang nỗ lực hết mình để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi và có gu thưởng thức tinh tế. Scarlet Lady vẫn có các dịch vụ thông thường như sòng bạc và khu mua sắm, nhưng tiệm xăm trên tàu luôn kín lịch...

Giá vé các chuyến du ngoạn trên Scarlet Lady thường dao động từ 516 đến 629 USD mỗi người cho các hành trình ngắn (4 - 5 đêm) tại vùng Caribe, trong khi các chuyến dài hơn (7 - 14 đêm) ở Địa Trung Hải có giá từ 1.500 đến hơn 2.600 USD. Giá vé đã bao gồm các loại đồ uống cơ bản, WiFi và tiền boa.