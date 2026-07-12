Du thuyền chở hơn 1.000 khách đồng tính bị hai quốc gia từ chối cập cảng

Vào thứ năm 9.7, chính quyền Ai Cập chặn siêu du thuyền Scarlet Lady không cho vào vùng biển của họ vào phút chót, theo đơn vị tổ chức Atlantis Events, chỉ vài ngày sau khi con tàu bị từ chối nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi đã được chấp thuận hoàn toàn và họ đã từ chối chúng tôi vào phút chót", Rich Campbell, Chủ tịch kiêm CEO của Atlantis Events, nói với CNN.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho du khách vào sáng thứ năm, Campbell viết: "Tôi biết chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với rất nhiều người trong số các bạn. Chúng tôi đã thực hiện thành công một hành trình tương tự vào năm ngoái mà không gặp vấn đề gì, vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên trước quyết định đáng tiếc này".

Scarlet Lady là du thuyền được thuê để tổ chức hành trình cho cộng đồng LGBTQ+ trong chuyến đi lần này. Scarlet Lady chở khoảng 1.100 trong số 1.900 hành khách trên chuyến đi đến từ Mỹ. Những du khách còn lại đến từ Vương quốc Anh, Canada và Úc, cùng một số quốc gia khác.

Du thuyền Scarlet Lady Ảnh: Virgin Voyages

Đối với Greg Morley, du khách Mỹ, người đã dành hàng thập kỷ đi du lịch vòng quanh thế giới trên các chuyến du thuyền dành cho cộng đồng LGBTQ+ cùng chồng, sự thay đổi vào phút chót mang lại cảm giác thất vọng lớn. Nhưng ông cho biết, hành khách đã biến sự thất vọng của họ thành tinh thần "tái cam kết với cộng đồng", bao gồm cả những người sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Tuần trước, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn siêu du thuyền Scarlet Lady, cập cảng tại hai cảng của nước này, với lý do tàu được thuê bởi các nhóm "nổi tiếng với những hành vi không phù hợp với cấu trúc xã hội và các giá trị đạo đức của chúng ta". Atlantis nhanh chóng chuyển hướng tàu đến Cairo, nhưng Ai Cập đã làm theo Thổ Nhĩ Kỳ và cấm du thuyền vào vùng biển của mình, theo Campbell, người gọi quyết định này là "thái quá".

Hôm thứ sáu, chiếc du thuyền đã đến đảo Crete của Hy Lạp.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền đã cấm các cuộc tuần hành Pride ở Istanbul từ năm 2015, với lý do lo ngại về an toàn và an ninh công cộng. Trong khi đó, ở Ai Cập, luật đạo đức thường được sử dụng để truy tố người LGBTQ.

Meg Ten Eyck, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch LGBTQ+ quốc tế cho rằng, việc một du thuyền bị từ chối nhập cảnh vào hai cảng trong một tuần là một trong những ví dụ dễ thấy nhất về những khó khăn mà du khách LGBTQ+ phải đối mặt liên tục, theo những cách nhỏ hơn, trên khắp thế giới.