Thi công nham nhở, 'giăng bẫy' người đi đường

Tại khu vực công trình, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang, những hố ga trồi cao hơn mặt đường và nhiều chỗ đào cắt ngang trước mặt nhà dân không tái lập, không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm, nhất là khi trời mưa ngập nước.

Đất đá ngổn ngang, hố thi công trước mặt nhà dân trên đường Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: NHƯ THẢO

"Đường Nguyễn Hữu Thọ có lượng phương tiện lưu thông đông, nhất là vào giờ cao điểm. Công trình thi công kéo dài khiến việc đi lại khó khăn, mất an toàn. Xe ben ra vào còn làm đất đá rơi vãi, phát sinh bụi bặm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân", một người sống trong khu vực cho biết.

Ống cống để ngổn ngang và sình lầy tại hẻm 62 Lâm Văn Bền (P.Tân Hưng) ẢNH: NHƯ THẢO

Tương tự, tại hẻm 62 Lâm Văn Bền (P.Tân Hưng, TP.HCM), đơn vị thi công nâng cấp đường để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang. Nhiều đoạn đá lởm chởm, chỗ đất đá chảy ra sình lầy, người chạy xe máy rất dễ trượt ngã. Quá trình thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm gây ảnh hưởng đời sống người dân, xe cộ ra vào rất bất tiện.

Người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt đường để không còn gây nguy hiểm cho người qua lại và giúp bà con ổn định cuộc sống.