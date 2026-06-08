Cá chết hàng loạt: Người dân chưa chấp nhận mức hỗ trợ từ đơn vị thi công

Liên quan vụ việc cá chết hàng loạt xung quanh khu vực thi công nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, ngày 8.6, lãnh đạo UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết địa phương đã phối hợp, tổ chức buổi làm việc ban đầu để đơn vị thi công và các hộ dân gặp gỡ, trao đổi về mức hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án.

Theo xác minh của UBND phường Tân Thành, có hơn 85 ha ao nuôi, ruộng vườn của 92 hộ dân bị ảnh hưởng do nước mặn xâm nhập trong quá trình thi công dự án. Kết quả đo đạc của cơ quan chuyên môn cho thấy độ mặn tại các điểm lấy mẫu dao động từ 9,84‰ đến 14,36‰, vượt ngưỡng thích hợp đối với nuôi trồng thủy sản nước ngọt và sản xuất lúa.

Người dân từng mang cá chết đến cuộc họp yêu cầu bồi thường vào ngày 19.4 ẢNH: G.B

Dù vậy, tại cuộc đối thoại giữa đơn vị thi công và các hộ dân, mức hỗ trợ được đề xuất và mức hỗ trợ mà người dân mong muốn vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Cụ thể, tại buổi làm việc giữa đơn vị thi công với hộ bà Huỳnh Thanh Lệ và ông Trần Ngọc Tiến (cùng ở khóm 4, phường Tân Thành) vào ngày 5.6, ông Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 12, đề xuất hỗ trợ tổng cộng 110 triệu đồng (bà Lệ: 60 triệu đồng và ông Tiến: 50 triệu đồng).

Tuy nhiên, bà Huỳnh Thanh Lệ cho rằng số lượng cá nuôi chết nhiều do thiếu nguồn nước phù hợp để thay thế nên đề nghị được hỗ trợ 150 triệu đồng. Trong khi đó, ông Trần Ngọc Tiến đề xuất mức hỗ trợ 300 triệu đồng vì chi phí đầu tư cho vụ nuôi lớn, nếu nhận mức hỗ trợ như đề xuất sẽ khó tái sản xuất.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Thành, cuộc làm việc vừa qua mới là bước đầu trong quá trình trao đổi giữa các bên. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm các buổi gặp gỡ để thống nhất phương án xử lý phù hợp.

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết đến nay chưa có cơ quan chức năng nào kết luận nguyên nhân vụ việc hoàn toàn do phía nào. Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

"Hiện chưa có cơ quan chức năng nào kết luận nguyên nhân vụ việc hoàn toàn do phía nào. Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Trước mắt, địa phương tạo điều kiện để các bên đối thoại, trao đổi trực tiếp nhằm tìm hướng giải quyết", vị lãnh đạo UBND phường Tân Thành thông tin.