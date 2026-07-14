Vì sao phải nâng cấp đường Hải Đăng lên Núi Nhỏ ở Vũng Tàu?

Ngày 13.7, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết địa phương đang triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đầu tuyến đường Hải Đăng, tuyến giao thông quan trọng kết nối đường Hạ Long với khu vực Núi Nhỏ.

Đầu đường Hải Đăng lên Núi Nhỏ ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND phường Vũng Tàu, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đầu tuyến đường Hải Đăng được đầu tư xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ thường xuyên xảy ra vào các khung giờ cao điểm, nhất là dịp cuối tuần và lễ, tết khi lượng du khách đổ về các điểm tham quan trên Núi Nhỏ tăng cao.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân trong khu vực, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Núi Nhỏ.

Đây cũng là một trong những công trình góp phần chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Hải Đăng không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong phát triển đô thị và du lịch của địa phương.

"Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối với các điểm tham quan trên Núi Nhỏ. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận các danh lam, thắng cảnh của địa phương. Đồng thời, dự án cũng góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của phường Vũng Tàu", ông Thuấn cho biết.

Đường Hải Đăng, đoạn nâng cấp, cải tạo hiện đang nhỏ, hẹp ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thiết kế, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đầu tuyến đường Hải Đăng được triển khai theo đúng đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Núi Lớn - Núi Nhỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Hạ Long, điểm cuối kết nối với đoạn đường lên Núi Nhỏ đã được đầu tư hoàn chỉnh trước đó.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 220 m, mặt cắt ngang rộng 11 m, bảo đảm đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giao thông trong tương lai. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 25 tỉ đồng.

Để triển khai công trình, có 20 hộ dân và đơn vị nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Chính quyền địa phương cho biết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy định nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Đường Hải Đăng là tuyến đường dẫn lên nhiều địa điểm nổi tiếng của Vũng Tàu như ngọn Hải Đăng hơn 100 năm tuổi, các điểm ngắm cảnh trên Núi Nhỏ và nhiều tuyến tham quan, trải nghiệm thiên nhiên được đông đảo du khách lựa chọn.

Tuy nhiên, mặt đường hiện hữu nhỏ hẹp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào cuối tuần khi lượng phương tiện tăng đột biến, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường không chỉ giúp cải thiện khả năng kết nối giao thông mà còn góp phần nâng cao hình ảnh đô thị du lịch, tăng mỹ quan, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.