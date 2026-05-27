Làm sao dẹp nạn hàng rong ở công viên nghìn tỉ Bãi Sau?

Hàng rong tái diễn trong công viên nghìn tỉ

Chiều 26.5, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tại khu vực tháp Tam Thắng thuộc công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP.HCM), cảnh tượng hàng rong hoạt động nhộn nhịp tiếp tục tái diễn.

Một người bán hàng rong bày ghế ra công viên để bán ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều người bày ghế nhựa ngay trên lối đi để bán đậu hũ nóng, nước giải khát, đồ ăn vặt. Không ít người chạy xe đạp chở thùng kem, bánh kẹo len lỏi khắp công viên để mời chào khách du lịch.

Tiếng chuông lắc bán kem, tiếng rao hàng, tiếng chèo kéo vang lên liên tục giữa không gian vốn được kỳ vọng là điểm nhấn du lịch hiện đại của phường Vũng Tàu. Hình ảnh bát nháo này trái ngược hoàn toàn với diện mạo khang trang của công viên ven biển được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Điều đáng nói, tình trạng này không phải mới xuất hiện. Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh việc bán hàng rong tràn lan tại công viên Bãi Sau.

Sau phản ánh, Công an phường Vũng Tàu cùng lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt và tịch thu nhiều phương tiện buôn bán tự phát.

Hàng rong bao vây khắp công viên Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Có thời điểm, tình trạng hàng rong gần như lắng xuống. Tuy nhiên, chỉ cần lực lượng chức năng vắng bóng, người bán hàng rong lại xuất hiện.

Những chiếc xe đạp bán kem tiếp tục chạy khắp công viên, các hàng quán tự phát lại bày ghế nhựa chiếm lối đi công cộng.

Thực tế này cho thấy việc xử lý hiện nay mới chỉ mang tính tạm thời, chưa đủ sức răn đe để chấm dứt triệt để tình trạng tái phạm.

Một lãnh đạo Công an phường Vũng Tàu cho biết lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng rong. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ hoạt động này khá lớn trong khi mức xử phạt còn nhẹ nên nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

Khó có thể trở thành điểm đến văn minh

Công viên Bãi Sau nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, một trong những công trình trọng điểm của TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Vũng Tàu (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Nạn hàng rong tái diễn dù lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án được kỳ vọng tạo nên không gian công cộng hiện đại, văn minh, phục vụ người dân và thu hút du khách.

Sau khi được đưa vào sử dụng, công viên nhanh chóng trở thành nơi tập trung đông người dân và khách du lịch vào mỗi chiều tối. Tuy nhiên, cùng với lượng khách tăng cao là sự xuất hiện ngày càng nhiều của người bán hàng rong.

Nhiều du khách cho biết họ cảm thấy khó chịu khi liên tục bị chèo kéo mua hàng. Một số du khách còn phản ánh việc người bán bày ghế nhựa, đậu xe đạp ngay trên lối đi gây cản trở sinh hoạt và mất mỹ quan.

"Công viên rất đẹp nhưng đi đâu cũng gặp người bán hàng rong chèo kéo. Đang ngồi nghỉ cũng có người tới mời mua kem, nước uống liên tục khiến trải nghiệm không còn thoải mái", một du khách từ tỉnh Vĩnh Long đến công viên này chia sẻ.

Không chỉ gây phiền hà cho du khách, tình trạng buôn bán tự phát còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Rác thải từ hoạt động ăn uống bị xả bừa bãi, trong khi nguồn gốc thực phẩm bán tại các xe hàng rong rất khó kiểm soát.

"Một công viên hiện đại, sạch đẹp nhưng bị bao vây bởi hàng rong và tiếng chèo kéo sẽ khó có thể trở thành điểm đến văn minh đúng nghĩa", anh Hoàng Văn Đại (ở TP.Cần Thơ) đưa gia đình đến tháp Tam Thắng tham quan nói.

Làm sao giải quyết dứt điểm nạn hàng rong?

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp đồng bộ thay vì chỉ xử lý theo kiểu "đuổi bắt". Trước hết, lực lượng chức năng cần duy trì kiểm tra thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng chỉ ra quân theo đợt rồi buông lỏng quản lý.

Bên cạnh đó, mức xử phạt đối với hành vi bán hàng rong tại khu vực cấm cần đủ mạnh để tăng tính răn đe. Nếu chế tài quá nhẹ, người vi phạm sẵn sàng nộp phạt rồi tiếp tục tái phạm vì lợi nhuận mang lại cao hơn nhiều lần.

Ngoài ra, phường Vũng Tàu cũng cần nghiên cứu phương án bố trí khu vực kinh doanh phù hợp cho người dân có nhu cầu buôn bán nhỏ lẻ. Việc quy hoạch các điểm bán hàng hợp pháp, bảo đảm vệ sinh và mỹ quan sẽ vừa tạo sinh kế cho người dân vừa giúp quản lý hiệu quả hơn.

Quan trọng hơn hết là xây dựng ý thức văn minh du lịch, không để tình trạng chèo kéo, buôn bán lộn xộn tồn tại ngay giữa công trình biểu tượng của thành phố biển.

Một công viên nghìn tỉ không chỉ được đánh giá bằng cảnh quan đẹp hay vốn đầu tư lớn, mà còn ở cách quản lý và gìn giữ không gian công cộng văn minh. Nếu nạn hàng rong tiếp tục tái diễn, hình ảnh du lịch Vũng Tàu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt du khách.

Đã đến lúc cần những biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để trả lại đúng giá trị cho công viên Bãi Sau - công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch hiện đại của phường Vũng Tàu nói riêng và TP.HCM nói chung.