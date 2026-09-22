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    Đường lỗ chỗ ổ gà, cần sửa chữa

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh

    Mỗi lần qua hầm chui cầu Bình Thuận trên đường số 24 nối với đường Lê Đức Anh, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, nhiều người không khỏi lo lắng vì mặt đường bong tróc, lún và xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại.

    Theo người dân địa phương, tình trạng mặt đường hư hỏng kéo dài nhưng chưa được dặm vá, khắc phục. Đặc biệt vào ban đêm, các "ổ gà" trong hầm chui trở thành những cái bẫy khó nhận biết, khiến người đi xe máy dễ bị mất lái, trượt ngã. Hơn nữa, hầm chui vốn hẹp và thấp, hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

    Đường lỗ chỗ ổ gà, cần sửa chữa- Ảnh 1.

    Mặt đường hầm chui cầu Bình Thuận xuống cấp

    Ảnh: Ngọc Quỳnh

    Tương tự, đường Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, TP.HCM cũng xuống cấp, bong tróc, lún và xuất hiện nhiều ổ gà giữa lòng đường, gây khó khăn cho người dân đi lại. Những ngày trời nắng, đất đá bong tróc bị bánh xe cuốn lên, tạo bụi mù mịt. Trên tuyến đường này có chợ, trường học nên lượng người và phương tiện qua lại đông, việc đi lại càng thêm vất vả.

    Đường lỗ chỗ ổ gà, cần sửa chữa- Ảnh 2.

    Đường Hồ Văn Long bị bong tróc, nhiều ổ gà

    Ảnh: Ngọc Quỳnh

    Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có phương án sửa chữa, nâng cấp những đoạn đường hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông.

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