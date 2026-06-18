Biển quảng cáo LED ở đô thị: Cảnh báo nguy cơ tai nạn, tổn thương thần kinh

Liên quan đến việc chấn chỉnh mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi UBND thành phố về việc siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm tình trạng biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Quảng cáo LED "bủa vây"

Bên cạnh việc lấn chiếm lối đi của người đi bộ dưới mặt đất, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP.HCM đang "tấn công" vào thị giác của người tham gia giao thông, gây ra tình trạng "ô nhiễm ánh sáng" từ màn hình LED.

Trạm thông tin đa năng và các màn hình biển quảng cáo LED trên đường Đồng Khởi, kế bên Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn) vào buổi tối ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận thực tế hoạt động quảng cáo ngoài trời tại khu vực trung tâm TP.HCM (quận 1 và quận 3 cũ), nhiều trụ quảng cáo, màn hình LED cỡ lớn xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai...

Cụ thể, tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mật độ dày đặc của các màn hình LED đặt ngay trên dải phân cách trồng cây khiến người đi đường không khỏi hoa mắt.

Ban ngày, các màn hình này liên tục thay đổi hình ảnh thương mại với độ sáng. Khi đêm xuống, khu vực này trở thành một "vùng ô nhiễm ánh sáng" đúng nghĩa. Ánh sáng hắt thẳng vào kính lái của các phương tiện lưu thông trên đường.

Tương tự, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành giáp phường Cầu Ông Lãnh), có đến 2 màn hình LED lớn đặt ngay trên vỉa hè và một màn hình "cỡ khủng" khác đặt trên tòa nhà cao tầng, chớp nháy liên tục vô cùng rối mắt.

Anh N.V.H, một tài xế công nghệ thường xuyên qua lại khu vực trung tâm, bức xúc: "Mỗi lần đi qua các giao lộ có màn hình LED lớn vào ban đêm, mắt tôi bị chói lòa đột ngột vì ánh sáng nhấp nháy liên tục. Rất khó để quan sát các chướng ngại vật phía trước, đặc biệt là người đi bộ qua đường. Chưa kể nhiều biển quảng cáo đặt ở vị trí làm khuất, hoặc che hết cả biển báo giao thông khiến tài xế không biết đường nào mà lần".

Một dãy màn hình LED quảng cáo lắp đặt trên dải phân cách trồng cây đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ẢNH: TRẦN KHA

Màn hình LED quảng cáo gây chói mắt người đi đường ẢNH: TRẦN KHA

Màn hình LED quảng cáo gây chói mắt người đi đường ở gần Nhà hát Thành phố ẢNH: TRẦN KHA

Một số màn hình LED quảng cáo ở các tuyến đường trung tâm vào buổi tối nhiều khi có ánh sáng trắng mạnh ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ người tham gia giao thông chịu trận, cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng. Trên các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Pasteur..., dù đã hơn 23 giờ, nhiều hộ dân tắt đèn đi ngủ nhưng ánh sáng từ các biển quảng cáo lớn ngoài đường vẫn rọi thẳng vào nhà, sáng bừng cả góc phố.

Một người dân tại đường Đồng Khởi chia sẻ: "Ban đêm có ánh sáng thì đẹp thật nhưng nhiều quá thành ra rối rắm, phá vỡ cảnh quan. Người lái xe cứ nhìn vào các màn hình quảng cáo thay đổi liên tục thì rất dễ mất tập trung, gây tai nạn".

Tác hại vật lý của ánh sáng LED cường độ cao đối với cơ thể người

Liên quan đến ánh sáng LED đối với mắt người, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diệu Thơ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM, đã có những phân tích chuyên sâu về tác hại vật lý của ánh sáng LED cường độ cao đối với cơ thể người.

Theo bác sĩ Diệu Thơ, khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu vào ban đêm, mắt người sẽ tự điều tiết bằng cách giãn đồng tử để thu nhận nhiều ánh sáng hơn.

Nếu bất ngờ gặp nguồn sáng LED có độ chói cao từ các màn hình quảng cáo, người tham gia giao thông lập tức bị lóa mắt, giảm độ tương phản và giảm khả năng nhận biết vật thể xung quanh.

Đặc điểm của đèn LED là có độ chói rất cao do nguồn phát sáng tập trung trên diện tích nhỏ, lại chứa thành phần ánh sáng xanh năng lượng cao nên càng làm tăng hiện tượng tán xạ trong mắt, gây chói lòa dữ dội.

Trên vỉa hè góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành giáp phường Cầu Ông Lãnh), lắp đặt 2 màn hình LED lớn ẢNH: TRẦN KHA

"Hiện tượng giảm thị lực tạm thời do chớp sáng khiến người lái xe không thể quan sát rõ mặt đường, người đi bộ hoặc phương tiện khác trong vài giây đến hàng chục giây. Một phương tiện chạy với tốc độ 60 km/giờ sẽ đi được khoảng 17 m mỗi giây. Chỉ cần mất khả năng quan sát từ 3 - 5 giây, tài xế đã lao đi hàng chục mét trong tình trạng 'mù tạm thời', làm tăng tối đa nguy cơ va chạm tai nạn giao thông tại các giao lộ đông đúc", bác sĩ Diệu Thơ nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, đối với người dân sinh sống gần các màn hình LED khổng lồ, việc tiếp xúc kéo dài với nguồn sáng cường độ cao, thay đổi liên tục sẽ gây mỏi mắt, khô mắt, nhức đầu và giảm khả năng thích nghi với bóng tối.

Đáng lo ngại, ánh sáng xanh (trong khoảng bước sóng 400 - 480 nm) được xem là vùng phổ có nguy cơ gây tổn thương quang hóa cho võng mạc cao nhất. Ánh sáng xanh có thể kích thích hình thành các gốc ô xy hóa tự do tại võng mạc, gây stress ô xy hóa tế bào, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người cao tuổi.

Về mặt thần kinh, ô nhiễm ánh sáng gây ức chế sản xuất melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ), dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và suy giảm khả năng tập trung của người dân.

Bác sĩ Diệu Thơ cho rằng việc kiểm soát độ sáng, vị trí và nội dung hiển thị của các màn hình LED ở đô thị cần phải được xem là một vấn đề cấp bách liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an toàn giao thông.

Sai phạm kỹ thuật

Những bất cập mà người dân phản ánh cùng những nguy cơ rủi ro mà chuyên gia y tế phân tích, nêu ra hoàn toàn trùng khớp với kết quả kiểm tra, rà soát vừa được Sở Xây dựng báo cáo khẩn cấp lên UBND TP.HCM.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn TP.HCM (cũ) có khoảng 732 công trình quảng cáo, thông tin cổ động và các trụ biển kết hợp quảng cáo các loại. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm đối với các công trình nằm trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chủ yếu tập trung trên vỉa hè và đất đường bộ.

Ánh sáng từ màn hình LED quảng cáo chiếu thẳng xuống mặt đường ẢNH: TRẦN KHA

Cụ thể, các vị trí lắp đặt trụ và kết cấu móng không đảm bảo bề rộng vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5 m dành cho người đi bộ theo quy chuẩn kỹ thuật. Đáng lo ngại, nhiều biển có mép ngoài cách mặt đường nhỏ hơn 0,5 m, hoặc chiều cao từ mặt vỉa hè đến đáy biển thấp hơn 2 m, trực tiếp đe dọa an toàn của người đi bộ.

Đặc biệt, việc các biển quảng cáo đèn LED chuyển động liên tục, độ sáng cao nằm ngay tại các giao lộ lớn đã làm giảm khả năng tập trung của tài xế, che lấp hệ thống báo hiệu đường bộ.

Vào mùa mưa bão, các công trình này tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ, phá vỡ cảnh quan đô thị và gây ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. Nhiều công trình thậm chí còn được đặt tại các vị trí làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa của các di tích lịch sử.

Bên cạnh đó, việc đào móng sâu để chôn trụ quảng cáo gây xung đột lớn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm như cấp thoát nước, điện, viễn thông và cản trở việc nâng cấp, mở rộng đường sá sau này.

Ngoài ra, trong năm 2024 và 2025, trên địa bàn quận 1 và quận 3 (cũ), Viễn thông TP.HCM triển khai lắp đặt tổng cộng 85 trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS, vị trí lắp đặt trên vỉa hè và tập trung tại các khu vực giao lộ.

Sở Xây dựng xác định các trạm này không có móng, kết cấu chưa đúng mẫu duyệt, đặt trùng vào lối đi của người khuyết tật và nhiều thời điểm phát nội dung quảng cáo thương mại sai quy định.

Kiên quyết buộc tháo dỡ trong quý 3/2026

Để ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ và phát triển giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND thành phố không xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới đối với công trình biển quảng cáo và công trình khác kết hợp quảng cáo trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ.

Một biển quảng cáo trên vỉa hè góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học ẢNH: TRẦN KHA

Đối với biển quảng cáo hiện hữu trên vỉa hè và dải phân cách được chấp thuận trước ngày 1.1.2025, sở đề xuất rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình để quyết định cho tồn tại tối đa 24 tháng hoặc buộc tháo dỡ trong thời hạn 1 tháng.

Với các công trình được lắp đặt sau ngày 1.1.2025 hoặc các công trình không phép, hết thời hạn cho phép, Sở Xây dựng kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ trong vòng 1 tháng. Trường hợp không chấp hành, cơ quan quản lý sẽ tổ chức tháo dỡ, hoàn thành trong quý 3/2026.