Hiểm họa rình rập người đi đường

Các phương tiện vi phạm xếp hàng dài sát mép đường bên phải, bịt kín làn xe thô sơ khiến người đi xe máy không còn lối đi, buộc phải lấn sang làn đường dành cho ô tô. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài xế tự ý tháo rời rơ moóc bỏ lại giữa đường, thói quen mở cửa xe đột ngột hay đậu ngược chiều cũng thường xuyên diễn ra, khiến người tham gia giao thông không khỏi giật mình, thót tim.

Xe container đỗ tràn lan trên đường số 11 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tình trạng cũng tương tự tại giao lộ đường A1 - Dương Thị Giang (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM). Nhiều loại xe đỗ nối đuôi kéo dài sát khu vực đèn tín hiệu giao thông, gây cản trở tầm nhìn và thu hẹp diện tích di chuyển.

Để chờ đèn đỏ, người đi xe máy phải tràn sang làn đường ô tô rất nguy hiểm. Không những vậy, một số xe khách khi ra vào khu vực này còn lùi xe bất ngờ, cúp đầu phương tiện khác và làm che khuất tầm nhìn, khiến người đi đường nhiều lần phải phanh gấp để tránh va chạm.

Xe khách dừng, đỗ nối đuôi nhau gần giao lộ đường A1 - Dương Thị Giang (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM) ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường, rất mong các cơ quan chức năng sớm tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định tại các khu vực nói trên.



