Bất an trên tuyến đường vừa được mở rộng

T HI CÔNG CHẬM TIẾN ĐỘ

Dự án (DA) nâng cấp đường Đoàn Thị Nghiệp có chiều dài hơn 2 km từ tỉnh lộ 870B đến đường tỉnh 870, khởi công từ cuối năm 2021 với tổng vốn đầu tư 29 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Mỹ Tho (nay thuộc BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực IV, tỉnh Đồng Tháp).

Ban đầu, DA dự kiến hoàn thành cuối tháng 12.2022, nhưng vì nhiều lý do nên chậm tiến độ. Sau đó, DA được gia hạn đến cuối tháng 12.2024. Đến nay, DA đã cơ bản hoàn thành và cho thông xe. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm bất cập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nhiều ổ gà trên đường Đoàn Thị Nghiệp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên đường Đoàn Thị Nghiệp vừa thi công xong vẫn còn nhiều điểm chưa tráng nhựa, trở thành "chiếc bẫy" đối với người đi đường sau mỗi trận mưa lớn. Đặc biệt, đoạn qua khu phố Giáp Nước, P.Trung An, có nhiều ổ gà, gập ghềnh, và thường trở nên lầy lội, trơn trượt sau những trận mưa lớn, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, cũng trên đoạn đường này có nhiều "nút thắt cổ chai" khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp khó khăn. Một số đoạn đang rộng bỗng dưng có điểm hẹp ở giữa, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông nếu không quen đường và đi lại vào buổi tối.

T HƯỜNG XUYÊN XẢY RA TAI NẠN

Khi nhắc đến đường Đoàn Thị Nghiệp, không ít người dân lắc đầu ngán ngẩm, bởi thường xuyên chứng kiến người đi đường gặp tai nạn. Anh Huỳnh Trọng Hữu (38 tuổi, khu phố Giáp Nước, P.Trung An) cho biết: "Đoạn đường này thi công mấy năm trời mà chưa xong hoàn toàn, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nhiều. Hôm 17.9, có 2 người chạy xe máy ngang qua đây bị té, 1 người gãy chân, 1 người bị trầy tay".

Một số đoạn trên đường có “nút thắt cổ chai” ẢNH: THANH QUÂN

Còn anh Nguyễn Văn Minh (40 tuổi, ngụ khu phố Giáp Nước) cho biết: "Đường thi công chậm khiến cho gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Trời nắng thì bụi bặm bay đầy quán, buôn bán khó khăn. Mỗi khi trời mưa thì đi lại rất khó khăn nên thường có người ngã xe. Mới hôm trước, có cặp vợ chồng đi ô tô va vào nắp cống xe bốc khói, tưởng bị cháy xe".

Đáng nói, đoạn đường này không chỉ khiến người dân P.Trung An gặp khó, mà cư dân các xã Long Hưng, Kim Sơn cũng chịu ảnh hưởng. Bởi đây là tuyến huyết mạch, nối với trung tâm tỉnh nên tình trạng "chắp vá" hiện nay gây nhiều bức xúc. Người dân địa phương kỳ vọng tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp sẽ sớm thực sự hoàn chỉnh, phục vụ an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện BQLDA cho biết tuyến đường không có bồi thường đất, chỉ hỗ trợ di dời vật kiến trúc và cây lâu năm. Phần lớn các hộ dân đã tự nguyện hiến đất, nhưng vẫn còn 3 hộ kiên quyết yêu cầu được bồi thường mới chịu bàn giao, khiến 3 vị trí chưa thực hiện được. Đến nay, đơn vị thi công đã chuẩn bị để thực hiện hoàn chỉnh mặt đường theo ranh chủ quyền đất để kết thúc DA.