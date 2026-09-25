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    Sửa chữa trường học kéo dài, học sinh bị ảnh hưởng

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh

    Phụ huynh có con em học tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (số 62 Lâm Văn Bền, P.Tân Hưng, TP.HCM) phản ánh công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây thêm một dãy phòng mới tại trường kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh.

    Sửa chữa trường học kéo dài, học sinh bị ảnh hưởng- Ảnh 1.

    Công trình sửa chữa, nâng cấp và xây thêm một dãy phòng mới tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

    Ảnh: NGỌC QUỲNH

    Theo phụ huynh, do công trình chưa hoàn thành, học sinh phải dồn lịch học vào một buổi, gây mệt mỏi và bất tiện cho học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh. Sau khoảng 2 tuần nhập học, một số khu vực trong trường vẫn còn đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang; một số lối đi bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công. Máy móc hoạt động trong quá trình xây dựng cũng gây tiếng ồn, bụi bặm, ảnh hưởng môi trường học tập. Phụ huynh cho rằng việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học là cần thiết và được đồng tình. Tuy nhiên, công trình kéo dài khiến không gian học tập, sinh hoạt của học sinh bị thu hẹp. Bên cạnh đó, khu vực thi công cần được rào chắn, che chắn và bố trí hợp lý nhằm hạn chế bụi, tiếng ồn, đồng thời bảo đảm an toàn.

    Sửa chữa trường học kéo dài, học sinh bị ảnh hưởng- Ảnh 2.

    Đã khai giảng gần 1 tháng, công trình vẫn còn ngổn ngang

    Ảnh: NGỌC QUỲNH

    Phụ huynh mong nhà trường và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình; thu dọn đất đá, vật liệu xây dựng, giữ các lối đi thông thoáng, tăng cường rào chắn và biển cảnh báo tại khu vực thi công. Việc thi công cũng cần được tổ chức hợp lý, hạn chế ảnh hưởng hoạt động dạy và học.

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