Trụ sở cũ 'hồi sinh' thành trường học cho gần 2.700 học sinh

Tận dụng trụ sở cũ làm không gian giáo dục

Sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sáp nhập, nhiều trụ sở của các sở, ngành tại khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ được bàn giao cho nhà trường nhằm tận dụng hiệu quả quỹ cơ sở vật chất dôi dư, phục vụ nhu cầu dạy và học.

Cùng với đó, từ năm học 2026 - 2027, Trường THCS Nguyễn Du sáp nhập với Trường THCS Lê Lợi theo chủ trương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Quy mô trường vì thế tăng lên đáng kể, kéo theo nhu cầu về phòng học, phòng chức năng, khu hành chính và các không gian phục vụ hoạt động giáo dục.

Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ đang được sửa chữa làm khu hành chính - chức năng của Trường THCS Nguyễn Du ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các cơ sở được bàn giao cho Trường THCS Nguyễn Du gồm trụ sở Sở Xây dựng, Hội Văn học nghệ thuật, một nhà công vụ, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và một khu đất thể thao tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo phương án tổng thể, sau khi tiếp nhận, nhà trường sẽ tổ chức lại quỹ đất, cơ sở vật chất thành 3 nhóm chính gồm khu học tập, khu hành chính - chức năng và khu thể thao.

Từ năm học 2026 - 2027, nhà trường bắt đầu sửa chữa, cải tạo các phòng làm việc và khu chức năng để từng bước đưa vào sử dụng. Những không gian phù hợp sẽ được bố trí lại, phục vụ hoạt động chuyên môn của giáo viên, các bộ phận nhà trường cũng như nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

Tuy nhiên, do phần lớn các cơ sở được bàn giao trước đây là trụ sở làm việc nên thiết kế không phù hợp để chuyển đổi trực tiếp thành phòng học. Vì vậy, trước mắt, nhà trường ưu tiên tận dụng những diện tích phù hợp để bố trí thư viện, phòng tin học, phòng làm việc của các tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác.

Ông Lê Công Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết đây là một trong những trường THCS có quy mô lớn tại phường Bàn Thạch, với gần 2.700 học sinh, 132 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 62 lớp.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, nhà trường dự kiến tập trung sửa chữa, cải tạo để nâng số phòng học lên khoảng 25 - 30 phòng. Song song đó, các dãy phòng học đạt chuẩn sẽ được xây mới theo phương thức cuốn chiếu.

Phường Bàn Thạch đã giao cho THCS Nguyễn Du tiếp nhận 5 trụ sở, khu đất để mở rộng không gian dạy học

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo kế hoạch, đến năm 2030, dự kiến nâng lên 45 phòng, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Không chỉ bổ sung phòng học, việc tận dụng các cơ sở dôi dư còn mở ra điều kiện để nhà trường phát triển các không gian giáo dục chuyên biệt. Từ nguồn vốn của địa phương, một phòng học chuyên biệt tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) được đầu tư khoảng 5 tỉ đồng; thư viện số có kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm học 2026 - 2027.

Ông Thông cho hay, trước mắt, UBND phường Bàn Thạch bố trí khoảng 2 tỉ đồng để cải tạo các cơ sở vật chất dôi dư. Những hạng mục xây mới hoặc sửa chữa lớn sẽ được thực hiện theo phương án đầu tư tổng thể của nhà trường.

Hướng tới trường học đồng bộ, hiện đại

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho hay, việc tiếp nhận và cải tạo các trụ sở dôi dư giúp nhà trường có thêm quỹ không gian trong bối cảnh quy mô học sinh tăng mạnh sau sáp nhập.

"Tinh thần là tận dụng tối đa cơ sở vật chất dôi dư, tránh lãng phí và nhà trường có thêm không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh. Đây cũng là điều kiện để địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn, từ đó giúp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường", ông Thông nói.

Ông Lê Công Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, chia sẻ về việc "hồi sinh" các trụ sở cũ thành trường học

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thông tin sau khi thành phố Đà Nẵng thống nhất việc tiếp nhận một số trụ sở dôi dư để mở rộng Trường THCS Nguyễn Du, địa phương đã xây dựng và đề xuất phương án đầu tư tổng thể cho trường.

UBND phường Bàn Thạch cũng đã trình thành phố phê duyệt phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng giai đoạn 2026 2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỉ đồng, để đầu tư quy mô tổng thể Trường THCS Nguyễn Du.

"Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, UBND phường sẽ báo cáo và triển khai các hạng mục theo phương án được duyệt", ông Dương cho biết.