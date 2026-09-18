Đà Nẵng chi gần 400 tỉ đồng bảo tồn rừng thiêng Trung Sơn

Dự án do UBND P.Liên Chiểu làm chủ đầu tư và trực tiếp điều hành, gồm 2 hợp phần: đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là hình thành công viên cây xanh gắn với tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích.

TP.Đà Nẵng dự kiến bố trí hơn 150 lô đất tái định cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng, đồng thời di dời tuyến điện 110 kV sang vị trí mới. Hệ thống hạ tầng của dự án gồm điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan và bãi đỗ xe.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, dự án nhằm phục vụ các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Đình làng Trung Sơn nằm giữa khu rừng được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ ẢNH: HOÀNG SƠN

Như Thanh Niên đã thông tin, rừng Trung Sơn rộng hơn 11 ha, được người dân gìn giữ từ khi làng Trung Sơn hình thành năm 1670. Khu rừng còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng như đình Trung Sơn, giếng Chăm cổ, các khu mộ, miếu thờ và bia tưởng niệm liệt sĩ.

Qua nhiều thế hệ, người dân vẫn duy trì những quy ước như không chặt cây, không lấy cát trắng và không chôn cất người chết trong rừng. Năm 2019, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng, không san gạt rừng Trung Sơn; Sở VH-TT-DL cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng khu vực này là di tích cấp thành phố.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2027, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027 - 2029 triển khai thi công.