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Văn hóa

Đà Nẵng 'tiếp sức' di sản bài chòi bằng loạt chính sách mới

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Ngày 4.8, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 66 do HĐND TP ban hành ngày 29.6 về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành kế hoạch triển khai, hoàn thành trong quý 3/2026. Sở VH-TT-DL hướng dẫn các địa phương thực hiện việc hỗ trợ duy trì hoạt động, mua sắm trang thiết bị cho các câu lạc bộ (CLB) bài chòi theo quy định. UBND các xã, phường, đặc khu được giao tổ chức mua sắm trang thiết bị, duy trì hoạt động của các CLB bài chòi tại cộng đồng và trong trường học.

Đà Nẵng 'tiếp sức' di sản bài chòi bằng loạt chính sách mới - Ảnh 1.

Sân khấu hóa nghệ thuật bài chòi góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo NQ 66, các CLB bài chòi được thành lập theo quy định sẽ được hỗ trợ một lần 60 triệu đồng để mua sắm nhạc cụ, đạo cụ và thiết bị âm thanh; đồng thời được hỗ trợ 9 triệu đồng/năm để duy trì hoạt động. Như vậy, trong cả giai đoạn 2026 - 2030, một CLB đủ điều kiện có thể nhận tổng cộng tối đa 105 triệu đồng. Đối với trường học, NQ quy định hỗ trợ 20 triệu đồng/CLB/năm để triển khai thí điểm truyền dạy nghệ thuật bài chòi và hỗ trợ 7 triệu đồng/CLB/năm để duy trì hoạt động. Theo thời gian hỗ trợ được quy định, một CLB bài chòi trong trường học có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho hoạt động truyền dạy thí điểm trong 5 năm và 28 triệu đồng để duy trì hoạt động trong 4 năm.

Bên cạnh việc hỗ trợ các CLB, NQ còn bố trí kinh phí cho nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Trong đó, Bảo tàng Đà Nẵng được hỗ trợ 100 triệu đồng trong năm 2026 để sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan đến nghệ thuật bài chòi phục vụ công tác trưng bày. NQ cũng quy định hỗ trợ tổ chức 3 lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản mỗi năm với mức 110 triệu đồng/lớp; 1 lớp tập huấn, truyền dạy cho các nghệ sĩ, diễn viên trẻ kế cận trong cả giai đoạn với mức 130 triệu đồng; cùng 2 đợt sáng tác các tác phẩm dân ca bài chòi về truyền thống lịch sử, văn hóa và vùng đất, con người xứ Quảng, mức hỗ trợ 200 triệu đồng/đợt; 30 triệu đồng/năm để quảng bá trong các ấn phẩm du lịch và 150 triệu đồng/năm để xây dựng các ấn phẩm, như sách, ghi âm, ghi hình…

Nghệ thuật bài chòi Trung bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017, trong đó Đà Nẵng là một trong 9 địa phương có di sản này được ghi danh. 

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