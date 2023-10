Đấu giá hàng ngàn trang phục, đạo cụ trong phim nổi tiếng

Sàn bán đấu giá đạo cụ phim ảnh Propstore thông báo tổ chức phiên bán đấu giá từ ngày 9 - 12.11 với hàng ngàn đạo cụ, trang phục trong các phim nổi tiếng.

REUTERS

Sàn Propstore rao bán hơn 1.800 trang phục, đạo cụ "đáng ghi nhớ" trong các phim điện ảnh và truyền hình, giá ước tính bán ra tất cả có thể lên đến 14,6 triệu USD, theo Reuters.

Một trong những đạo cụ đắt giá nhất trong phiên bán đấu giá trực tiếp sắp tới là đầu của nhân vật người máy C-3PO do Anthony Daniels đội trong phim Star Wars: A New Hope (ảnh), với giá dao động từ 600.000 - 1,2 triệu USD.

Những trang phục được rao bán trong phiên đấu giá tháng tới bao gồm: áo sơ mi,gi lê và quần mà tài tử Leonardo DiCaprio mặc trong phim Titanic năm 1997 (ước tính giá bán ra cao nhất là 243.000 USD), áo choàng tắm mà nữ diễn viên Ursula Andress mặc trong phim Dr. No năm 1962 (170.000 USD), trang phục tài tử Johnny Depp mặc trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides năm 2011 (121.000 USD), đạo cụ có roi da mà Harrison Ford sử dụng trong Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984 (243.000 USD), đôi giày Tom Hanks mang để chơi thể thao trong phim Forrest Gump năm 1994 (36.000 USD), áo choàng tài tử quá cố Marlon Brando mặc trong phim The Godfather năm 1972 (60.000 USD), bàn tay đầy những cây dao và bản vẽ tay của nó của nhân vật Freddy Krueger trong phim kinh dị Nightmare on Elm Street năm 1984 (486.000 USD).