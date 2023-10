Mỹ Tâm bị nhạc sĩ Huy Tuấn 'bắt bẻ' trên sóng truyền hình

Tối 30.9, vòng liveshow 4 của Vietnam Idol 2023 với chủ đề The Remix - Hòa âm ánh sáng diễn ra trong sự theo dõi của đông đảo khán giả. Với chủ đề lần này, top 8 thí sinh mang đến nhiều bất ngờ khiến các giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn, Nguyễn Quang Dũng không khỏi thích thú.



Thí sinh Vietnam Idol bị giám khảo nghi ngờ hát nhép

Mở màn đêm thi là Thanh Thảo với bản hit Hương đêm bay xa của Hari Won, kết hợp cùng vũ đoàn tạo nên một tiết mục sôi động. Dù vậy, cô được nhận xét là chưa thật sự thể hiện tốt trong tiết mục lần này. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, bản phối rất hay nhưng phần hát với phần nhạc bị rời rạc, cách hát của Thanh Thảo cũng không tốt do chưa hợp với âm vực và thiếu khéo léo khi lên nốt cao.

Thanh Thảo đang dần mất phong độ qua các vòng liveshow của Vietnam Idol BTC

Trái lại, Thu Hiền - Hellen nhận được nhiều lời khen khi thể hiện bản hit Bad Boy của Đông Nhi đầy máu lửa, xuất hiện nóng bỏng trên sân khấu. Nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định không có gì khó khăn với Thu Hiền nhưng cô nên cải thiện thêm về vũ đạo.

Sau nhiều tuần thi bị đánh giá chưa thuyết phục, PiaLinh trong đêm liveshow 4 gây bất ngờ với màn lột xác đầy ấn tượng về ngoại hình lẫn trình diễn trong ca khúc Khi em lớn của Orange. Đây là lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy một PiaLinh cá tính, nổi loạn trong tạo hình và trình diễn như thế này. Theo Mỹ Tâm, "nàng thơ" Đen Vâu có chất giọng hay nhưng không bắt mic, hợp với loại nhạc dùng ít nhạc cụ. Xét về tổng thể, PiaLinh được khen ngợi có màn thể hiện tốt hơn những vòng thi trước đó.



Mỹ Tâm khuyên PiaLinh nên hát những ca khúc dùng ít nhạc cụ BTC

Trong khi đó, Diễm Hằng Lamoon tiếp tục khẳng định danh hiệu "tắc kè hoa" của Vietnam Idol với màn biến hóa trên sân khấu. Lựa chọn bài hát nổi tiếng Yêu dấu theo gió bay của Hiền Thục, Diễm Hằng khéo léo "biến" ca khúc trở thành một phiên bản đậm màu sắc riêng với chất giọng baby thương hiệu.

Mỹ Tâm dành nhiều lời khen ngợi cho Diễm Hằng, tuy nhiên nữ giám khảo khuyên thí sinh nên hạn chế vũ đạo vì có vẻ hơi tham. Mỹ Tâm cho rằng nếu đoạn cuối Lamoon chỉ đứng một chỗ và nhún nhảy nhẹ thì sẽ hay hơn. Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn lập tức hài hước phản biện: "Là chị Tâm thì làm gì mà không được. Còn đây là cuộc thi nên các bạn thí sinh muốn thể hiện thôi". Nhạc sĩ còn khen ngợi Diễm Hằng có giọng rất nét, mấy giây đầu anh phải xem thí sinh này có hát nhép hay không.

Giọng hát quá bắt mic khiến Diễm Hằng bị nghi ngờ hát nhép BTC

Mỹ Tâm 'cảnh báo' Hà An Huy vào top nguy hiểm

Xuân Định xuất hiện điển trai trong bộ trang phục hồng nổi bật. Vẫn như mọi lần, Xuân Định làm mới ca khúc Anh không đòi quà bằng cách thêm vào những đoạn rap tự sáng tác đầy lôi cuốn. Bên cạnh đó, cách làm chủ sân khấu của Xuân Định cũng rất tự tin, khiến khán giả không thể rời mắt.

Xuân Định luôn biết cách mang chất riêng của mình vào các phần trình diễn BTC

Giọng ca gốc Huế tiếp tục khẳng định bản thân là thí sinh giữ vững phong độ tốt qua từng vòng thi. Mỹ Tâm khen ngợi: "Tôi đặc biệt thích phần trình diễn của bạn. Nhưng thật ra không phải vì lựa chọn bài hát hay mà bạn làm nó thú vị, phần sáng tạo thêm hơn cả bài gốc. Tôi thấy bạn rất tiềm năng, rất vui vì có bạn trong chương trình".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng Xuân Định rất giỏi tính toán mình cần làm gì nhưng cách thể hiện lại không hề tính toán, mang lại cảm giác rất thoải mái, rất "chơi". Thậm chí Mỹ Tâm và Nguyễn Quang Dũng còn tuyên bố sẵn sàng bình chọn cho Xuân Định vì quá yêu thích nam thí sinh. Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn lại nghĩ thí sinh này đang đi "ngang", chưa thật sự bùng nổ hơn vì bị lặp lại công thức làm nhạc của các vòng trước.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng khi nào đến vòng giám khảo thử thách mới có thể làm khó Hà Minh BTC

Hà Minh mang đến sân khấu bản hit Ngày mai (Vũ điệu cồng chiêng) từng rất gây sốt tại chương trình The Remix của Tóc Tiên. Cô tiếp tục xuất hiện trong hình ảnh đầy cá tính với những màn vũ đạo ấn tượng. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét không có gì làm khó được Hà Minh từ đầu chương trình đến giờ. Về phần Nguyễn Quang Dũng, anh cho rằng phần thi này có hơi an toàn, không khác mấy so với bài gốc, nhưng Hà Minh đã giải phóng năng lượng so với ngày đầu.

Hà An Huy tiếp tục thử nghiệm với hình ảnh cá tính trong ca khúc Ngã tư không đèn, hiếm hoi trình diễn vũ đạo trên sân khấu. Hà An Huy được giám khảo Mỹ Tâm "cảnh báo" về cách chọn bài. Ca khúc mà Hà An Huy chọn không phù hợp để mang đi remix, thậm chí nam thí sinh cũng không hề thoải mái khi biểu diễn. Mỹ Tâm cho biết nếu còn tình trạng này diễn ra, Hà An Huy sẽ có nguy cơ vào top nguy hiểm ở tập sau.

Ban giám khảo có nhận xét trái ngược trong phần thi của các thí sinh BTC

Văn Mai Hương: 'Vietnam Idol sẽ luôn là nhà'

Không còn là "hoàng tử ballad", Lâm Phúc nay đã trở nên nổi loạn trong ca khúc Don't You Go của Vũ Cát Tường, lần đầu thể hiện vũ đạo trong chương trình và được nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi. Trái lại, Mỹ Tâm cho rằng Lâm Phúc chưa phù hợp với dòng nhạc này, hát chưa rõ lời, còn rất lúng túng và nhảy phải dứt khoát hơn.

Một trong những điểm chú ý của liveshow 4 là sự xuất hiện của Văn Mai Hương. Là ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Vietnam Idol sẽ luôn là nhà". Cô trình diễn ca khúc mới nhất của mình là Đại minh tinh, khiến khán giả say đắm với giọng hát cảm xúc.

Văn Mai Hương lần đầu hát live Đại minh tinh trên sân khấu Vietnam Idol BTC

Chia sẻ về sự trở lại này, Văn Mai Hương cho biết cảm thấy rất hồi hộp như được sống lại cảm xúc của nhiều năm trước. Nữ ca sĩ tiết lộ mình không bỏ sót một tập nào của Vietnam Idol và dành lời khen ngợi cho những thí sinh của mùa giải năm nay.

Kết thúc liveshow 4, PiaLinh là thí sinh phải dừng chân tại chương trình.