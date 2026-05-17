Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn

Huy Đạt
Huy Đạt
17/05/2026 18:43 GMT+7

Hơn 4.000 người tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 với màn diễu hành, rước đuốc và đồng diễn nghệ thuật hoành tráng, sôi động, với 25 môn và phân môn chính thức.

Chiều 17.5, tại Cung thể thao Tiên Sơn diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 với chương trình nghệ thuật, diễu hành quy mô lớn, thu hút hơn 4.000 người tham dự. Các VĐV tranh tài ở 25 môn và phân môn chính thức.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 1.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 diễn ra hoành tráng tại Cung thể thao Tiên Sơn

ẢNH: Đ.N

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng - Vươn cao cùng đất nước” được dàn dựng công phu, gây ấn tượng

ẢNH: Đ.N

Đến dự có đại diện Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Về phía lãnh đạo TP.Đà Nẵng có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 3.

Các đại biểu lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và TP.Đà Nẵng duyệt đội hình 25 khối diễu hành tham gia lễ khai mạc

ẢNH: Đ.N

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 4.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đánh trống khai mạc đại hội

ẢNH: Đ.N

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 5.

Ngọn đuốc đại hội được các VĐV tiêu biểu rước vào lễ khai mạc

ẢNH: Đ.N

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc đại hội

ẢNH: Đ.N

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban tổ chức đại hội, cho biết Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động ở cơ sở.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 7.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: Đ.N

Theo bà Thi, đây là tiền đề quan trọng để phong trào TDTT được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, sát dân hơn; tạo điều kiện để mỗi xã, phường, đặc khu, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trở thành hạt nhân phát triển phong trào rèn luyện thân thể. 

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành lối sống năng động, khỏe mạnh, văn minh, phù hợp định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống và đáng đến. Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của thành phố tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASIAD và Olympic.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, khoa học thể thao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong huấn luyện và quản lý VĐV; phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ và hội nhập quốc tế. 

Đại hội lần này mang chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”, là dịp đánh giá toàn diện phong trào TDTT cơ sở, tuyển chọn VĐV ưu tú tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 cùng các giải đấu khu vực và quốc tế thời gian tới. 

Lễ khai mạc có sự tham gia của 25 khối diễu hành gồm lực lượng vũ trang, thiếu niên tiền phong, thể thao thành tích cao, sinh viên, công nhân lao động, các liên đoàn thể thao và cụm thi đua địa phương.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 8.

Đại diện VĐV tuyên thệ thi đấu trung thực, cao thượng tại lễ khai mạc

ẢNH: Đ.N

Sau nghi thức rước cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, các VĐV tiêu biểu của thể thao thành tích cao Đà Nẵng đã rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 về đại hội. 

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Đà Nẵng - Vươn cao cùng đất nước” được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 350 diễn viên, tình nguyện viên.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn- Ảnh 9.

Lãnh đạo thành phố trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn diễu hành biểu dương lực lượng tham gia đại hội

ẢNH: Đ.N

Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 có 25 môn và phân môn chính thức. Trước lễ khai mạc, thành phố đã tổ chức các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ. 

Các môn thi đấu tiếp tục diễn ra đến tháng 9.

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Đẹp mắt màn đồng diễn khai mạc Đại hội thể dục thể thao 2022

Thừa Thiên-Huế: Đẹp mắt màn đồng diễn khai mạc Đại hội thể dục thể thao 2022

Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022 với nhiều tiết mục đồng diễn hoành tráng, đẹp mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Cung Thể thao Tiên Sơn Nguyễn Mạnh Hùng Bảo tàng hồ chí minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận