Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thắp lửa, khai mạc ngày hội lớn

Chiều 17.5, tại Cung thể thao Tiên Sơn diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 với chương trình nghệ thuật, diễu hành quy mô lớn, thu hút hơn 4.000 người tham dự. Các VĐV tranh tài ở 25 môn và phân môn chính thức.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 diễn ra hoành tráng tại Cung thể thao Tiên Sơn

ẢNH: Đ.N

Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng - Vươn cao cùng đất nước” được dàn dựng công phu, gây ấn tượng ẢNH: Đ.N

Đến dự có đại diện Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Về phía lãnh đạo TP.Đà Nẵng có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và TP.Đà Nẵng duyệt đội hình 25 khối diễu hành tham gia lễ khai mạc ẢNH: Đ.N

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đánh trống khai mạc đại hội ẢNH: Đ.N

Ngọn đuốc đại hội được các VĐV tiêu biểu rước vào lễ khai mạc ẢNH: Đ.N

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc đại hội ẢNH: Đ.N

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban tổ chức đại hội, cho biết Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động ở cơ sở.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: Đ.N

Theo bà Thi, đây là tiền đề quan trọng để phong trào TDTT được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, sát dân hơn; tạo điều kiện để mỗi xã, phường, đặc khu, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trở thành hạt nhân phát triển phong trào rèn luyện thân thể.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành lối sống năng động, khỏe mạnh, văn minh, phù hợp định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống và đáng đến. Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của thành phố tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASIAD và Olympic.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, khoa học thể thao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong huấn luyện và quản lý VĐV; phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đại hội lần này mang chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”, là dịp đánh giá toàn diện phong trào TDTT cơ sở, tuyển chọn VĐV ưu tú tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 cùng các giải đấu khu vực và quốc tế thời gian tới.

Lễ khai mạc có sự tham gia của 25 khối diễu hành gồm lực lượng vũ trang, thiếu niên tiền phong, thể thao thành tích cao, sinh viên, công nhân lao động, các liên đoàn thể thao và cụm thi đua địa phương.

Đại diện VĐV tuyên thệ thi đấu trung thực, cao thượng tại lễ khai mạc ẢNH: Đ.N

Sau nghi thức rước cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, các VĐV tiêu biểu của thể thao thành tích cao Đà Nẵng đã rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 về đại hội.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Đà Nẵng - Vươn cao cùng đất nước” được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 350 diễn viên, tình nguyện viên.

Lãnh đạo thành phố trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn diễu hành biểu dương lực lượng tham gia đại hội ẢNH: Đ.N

Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 có 25 môn và phân môn chính thức. Trước lễ khai mạc, thành phố đã tổ chức các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ.

Các môn thi đấu tiếp tục diễn ra đến tháng 9.