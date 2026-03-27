Vì sao Đà Nẵng được chọn đăng cai World Cup pickleball 2026?

Ngày 27.3, tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Pickleball World Cup gồm ông Hercilio Cabieses (Chủ tịch Pickleball World Cup) và bà Miranda Cabieses (Phó chủ tịch Pickleball World Cup) đã có buổi làm việc với Liên đoàn Pickleball TP.Đà Nẵng nhằm trao đổi công tác chuẩn bị cho World Cup pickleball 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố này. Tiếp đoàn có ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng; bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng cùng các thành viên liên đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hercilio Cabieses cho biết đoàn công tác ấn tượng mạnh với cảnh quan, hạ tầng cũng như sự năng động của thành phố Đà Nẵng.

Ông Hercilio Cabieses và bà Miranda Cabieses đánh giá cao tiềm năng tổ chức World Cup pickleball tại Đà Nẵng

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi Đà Nẵng là nơi thật đẹp, rất phù hợp để tổ chức World Cup pickleball. Giải năm nay thu hút khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với 4.000 VĐV tham gia. Chúng tôi đã gửi thư mời đến các liên đoàn quốc gia và tin rằng chất lượng chuyên môn sẽ được nâng lên đáng kể. Danh sách tham dự sẽ sớm được công bố", ông nói Hercilio Cabieses, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, hỗ trợ tích cực từ phía địa phương trong công tác chuẩn bị.

Đà Nẵng từng thể hiện năng lực đăng cai tốt các sự kiện thể thao quốc tế, khi tổ chức thành công PPA Tour Asia - MB Vietnam ẢNH: LIÊN ĐOÀN PICKLEBALL ĐÀ NẴNG

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho biết thành phố đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện công tác hậu cần và đảm bảo các điều kiện tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Chúng tôi kỳ vọng Ban tổ chức World Cup pickleball sẽ hỗ trợ quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trên các nền tảng truyền thông chính thức của giải đấu, qua đó lan tỏa hình ảnh một thành phố trẻ trung, năng động và thân thiện đến bạn bè quốc tế", bà Hạnh nói. Cũng theo bà Hạnh, đây là cơ hội để thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Trước World Cup pickleball 2026, thành phố Đà Nẵng đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ khi tổ chức thành công các giải đấu quốc tế tại cung thể thao Tiên Sơn ẢNH: LIÊN ĐOÀN PICKLEBALL ĐÀ NẴNG

Ông Trần Phước Sơn chia sẻ việc đăng cai World Cup pickleball là dấu mốc quan trọng đối với phong trào pickleball tại thành phố Đà Nẵng.

"Chúng tôi mong muốn giải đấu sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, quy tụ nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa, con người Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã đưa pickleball vào trường học, góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, giáo viên đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ hướng đến các sân chơi quốc tế", ông Sơn nói.

Ông Trần Phước Sơn (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch và Phó chủ tịch Pickleball World Cup ẢNH: HUY ĐẠT

Theo kế hoạch, World Cup pickleball 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30.8 đến 6.9. Đây là lần thứ 4 giải đấu được tổ chức, sau các kỳ tại Peru (2 lần) và Florida (Mỹ). Quy mô giải không ngừng mở rộng, trong đó riêng năm 2025 thu hút hơn 3.000 VĐV đến từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Việc thành phố Đà Nẵng được chọn làm điểm đến tiếp theo cho thấy uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của thành phố. Trước đó, vào năm 2025, thành phố Đà Nẵng lần đầu đăng cai thành công Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup, quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin… cùng 600 VĐV từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, trận chung kết giải đấu này đã lập kỷ lục Guinness thế giới với 7.906 khán giả tham dự, đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng trên bản đồ pickleball toàn cầu.