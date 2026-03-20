Công an Đà Nẵng kiểm tra, chấn chỉnh công tác pháp chế, cải cách hành chính

Chiều 20.3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: P.X

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và cải cách hành chính, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong lực lượng công an giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Theo đánh giá, thời gian qua Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như chất lượng tham gia góp ý văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng đều, một số thủ tục hành chính còn rườm rà, hiệu quả cải cách ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị ẢNH: P.X

Trên cơ sở đó, việc kiểm tra năm 2026 được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp trong toàn lực lượng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng yêu cầu đoàn kiểm tra và công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên. Đoàn kiểm tra cần tiến hành toàn diện, thực chất, kết hợp kiểm tra hồ sơ với khảo sát thực tế, kịp thời chỉ ra tồn tại, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn.

Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử ẢNH: P.X

Đối với công an các đơn vị, địa phương, đây là dịp để tự rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá, với trọng tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng tin tưởng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.