Fanpage Công an Đà Nẵng bứt phá ngoạn mục trên 'mặt trận số'

Chiều 12.11, tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng, thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Đà Nẵng, cho biết fanpage Công an Đà Nẵng vừa cán mốc hơn 302.000 người theo dõi, trở thành một trong những trang thông tin điện tử của lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

Giao diện fanpage Công an Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo, chỉ trong hơn 4 tháng (từ ngày 1.7 đến nay, sau khi hợp nhất Công an tỉnh Quảng Nam cũ và Công an TP.Đà Nẵng), hệ thống kênh thông tin thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TP.Đà Nẵng đã biên tập và đăng tải hơn 96.000 tin, bài tuyên truyền.

Riêng fanpage Công an Đà Nẵng đã đăng hơn 2.000 tin, bài, thu hút 122,3 triệu lượt xem, trong đó hơn 67% đến từ người chưa theo dõi trang, cho thấy khả năng tiếp cận vượt trội và mức độ lan tỏa mạnh mẽ.

Thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng PA03 Công an TP.Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Các nội dung được đăng tải: giúp dân trong bão lũ, phá án nhanh, cứu nạn cứu hộ, gương người tốt việc tốt... luôn đạt tỷ lệ tương tác cao, thể hiện hiệu quả của hình thức truyền thông trực quan, nhân văn, gần gũi với người dân.

Đặc biệt, nhiều video được đầu tư công phu, sử dụng giọng đọc của cán bộ, chiến sĩ PA03 kết hợp công nghệ AI đã giúp tăng tính hấp dẫn và lan tỏa thông tin tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ PA03 theo dõi và xử lý nội dung tuyên truyền trên không gian mạng ẢNH: H.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật và hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 cùng tập thể PA03 trong việc phát triển fanpage Công an Đà Nẵng thành kênh thông tin chính thống, uy tín, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh, thời gian tới, fanpage cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đến gần hơn với người dân, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tích cực, nhân văn, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ làm công tác tuyên truyền”, đại tá Nguyễn Đại Đồng nói.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng tặng hoa chúc mừng PA03 Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng cho biết, lực lượng Công an thành phố đang vận hành 3 fanpage chính thống nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin đến người dân. Mỗi fanpage có nhiệm vụ riêng nhưng cùng chung mục tiêu là phục vụ nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.