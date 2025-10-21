Lên mạng xúc phạm giám đốc, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 21.10, Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông T.B.L (ở xã Nghĩa Hành) về hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với ông T.B.L ẢNH: CÔNG AN XÃ NGHĨA HÀNH

Làm việc với cơ quan công an, ông T.B.L đã thừa nhận hành vi sai phạm, chủ động xóa, gỡ bỏ bài viết, ăn năn hối lỗi, trực tiếp xin lỗi người bị hại, viết bản cam kết không tái phạm; đồng thời đăng bài viết đính chính trên không gian mạng và thực hiện việc nộp phạt theo quy định.

Trước đó, ông T.B.L ký hợp đồng mua nồi hơi với Công ty TNHH H.Đ.P do ông L.N.C là giám đốc (ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM). Tuy nhiên, sau khi giao dịch và đưa về sử dụng thì nồi hơi sử dụng không đúng công suất như cam kết ban đầu, hai bên phát sinh mâu thuẫn trong quá trình giao dịch.

Ông T.B.L đã dùng Facebook cá nhân để đăng tải một số bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông L.N.C.

Theo Công an xã Nghĩa Hành, việc lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Cụ thể, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng theo quy định xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "làm nhục người khác" với mức phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.