Đà Nẵng: Hướng nghiệp từ sớm, mở sinh kế mới cho lao động sau 'dẹp' vỉa hè

Khơi đam mê cho học sinh để chọn đúng nghề

Ngày 16.5, UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn, thu hút đông đảo học sinh THCS và người lao động, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp vỉa hè, lập lại trật tự đô thị thời gian qua.

Học sinh THCS hào hứng tìm hiểu thông tin tuyển sinh, ngành nghề tại Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm ở phường Hải Châu ẢNH: HUY ĐẠT

Ngày hội quy tụ gần 20 gian hàng của 137 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị tuyển dụng, mang đến 9.089 vị trí việc làm cùng 173 ngành nghề đào tạo. Không khí tại chương trình sôi động với sự tham gia của nhiều học sinh, phụ huynh và người lao động trực tiếp tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhu cầu tuyển dụng và xu hướng nghề nghiệp hiện nay.

Với nhiều học sinh THCS ở thành phố Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên được tiếp cận trực tiếp thị trường lao động thay vì chỉ nghe tư vấn qua sách vở hay mạng xã hội.

Nhiều học sinh THCS lần đầu tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp từ doanh nghiệp và cơ sở đào tạo ẢNH: HUY ĐẠT

Em Thiên Phúc, học sinh Trường THCS Kim Đồng, cho biết ngày hội giúp em hiểu rõ hơn nhu cầu nhân lực của xã hội để có thêm cơ sở lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Trong khi đó, em Ngọc Tiến, học sinh Trường THCS Lê Thánh Tôn, chia sẻ: "Việc được tiếp xúc với nhiều ngành nghề thực tế giúp em nhận ra chọn nghề không thể theo 'trend' mà phải phù hợp với khả năng và đam mê".

Các gian hàng tư vấn nghề nghiệp thu hút đông đảo học sinh và người lao động đến tìm hiểu thông tin, trải nghiệm nghề nghiệp ẢNH: HUY ĐẠT

Tìm "lời giải" sinh kế bền vững cho người buôn bán vỉa hè

Theo ông Phan Hữu Phụng, Phó chủ tịch UBND phường Hải Châu, thị trường lao động hiện nay thiếu hụt lao động có tay nghề, trong khi tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, làm việc trái ngành vẫn diễn ra phổ biến.

“Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; đồng thời tạo cầu nối giữa học sinh, người lao động với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội”, ông Phụng nói.

Người lao động bị ảnh hưởng sau khi lập lại trật tự vỉa hè tìm kiếm cơ hội việc làm mới tại ngày hội ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài học sinh, chương trình còn thu hút nhiều lao động tự do đang chật vật tìm kế sinh nhai sau khi địa phương tăng cường lập lại trật tự vỉa hè.

Gắn bó với gánh bún vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Tuyết Trang (trú phường Hải Châu) cho biết đã thất nghiệp gần 2 tháng kể từ khi vỉa hè được sắp xếp lại.

“Tôi bán bún cho công nhân ở các công trình xây dựng. Giờ địa phương sắp xếp lại trật tự vỉa hè, tôi không còn chỗ bán nên cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Tôi đến đây mong tìm được công việc ổn định để lo cho gia đình. Sau khi được tư vấn, hướng nghiệp tôi về bàn tính với gia đình rồi sẽ quyết định chọn nghề mới”, bà Trang tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang tìm cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp ổn định hơn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Phan Hữu Phụng, việc chuyển đổi sinh kế cho người dân buôn bán vỉa hè là bài toán không dễ bởi nhiều người đã gắn bó với nghề nhiều năm, không có bằng cấp hay tay nghề chuyên môn.

“Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề và kết nối doanh nghiệp để người dân có cơ hội tìm được việc làm ổn định, lâu dài thay vì chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời”, ông Phụng cho hay.

Người lao động được tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp sau khi bị ảnh hưởng bởi sắp xếp vỉa hè ẢNH: HUY ĐẠT

Lãnh đạo phường Hải Châu cũng cho biết thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân; đồng thời nghiên cứu quy hoạch các khu buôn bán tập trung phù hợp nhằm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và đảm bảo sinh kế cho người dân.