Vỉa hè Đà Nẵng 'lột xác', người dân đồng thuận, du khách ấn tượng

Ngày 29.3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động ra quân đồng loạt trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Vỉa hè Đà Nẵng 'lột xác' ngoạn mục

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay trong ngày đầu triển khai, nhiều tuyến đường trung tâm đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt.

Du khách có thể đi bộ trên vỉa hè một cách thoải mái ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại các tuyến phố như Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Yên Bái, Nguyễn Thái Học…, vỉa hè vốn từng bị chiếm dụng để buôn bán, để xe hoặc bày bàn ghế, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn cảnh người đi bộ phải len lỏi né tránh, các lối đi đã được trả lại đúng chức năng, rộng rãi và thông thoáng hơn.

Trên các trục đường sầm uất như Bạch Đằng hay Nguyễn Văn Linh, nhiều hàng quán đồng loạt thu gọn biển hiệu, sắp xếp bàn ghế gọn vào phía trong. Nhờ đó, không gian dành cho người đi bộ được mở rộng đáng kể, tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Tương tự, tại tuyến Trần Phú (nơi tập trung nhiều cơ quan và cơ sở kinh doanh), các hộ buôn bán cũng chủ động điều chỉnh hoạt động. Xe máy được dựng ngay ngắn, không còn tràn xuống lòng đường; rác thải và vật dụng được thu gom gọn gàng.

Các tuyến phố trở nên thông thoáng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở các tuyến phố có mật độ kinh doanh cao như Yên Bái, Nguyễn Thái Học, sự thay đổi cũng rất rõ nét. Nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Những đoạn đường từng chật chội nay đã thông suốt, góp phần cải thiện đáng kể trải nghiệm đô thị.

Song song với sự tự giác của người dân, lực lượng chức năng cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Với những trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Vỉa hè Đà Nẵng thông thoáng sau lễ phát động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chị Thanh Hà, một hộ kinh doanh trên đường Trần Phú, chia sẻ: "Ban đầu tôi cũng lo việc dọn dẹp sẽ ảnh hưởng đến buôn bán. Nhưng khi vỉa hè thông thoáng, khách đi lại thuận tiện hơn thì tôi nghĩ việc kinh doanh cũng ổn định. Thiết nghĩ khi đã làm đúng quy định thì mình yên tâm lâu dài".

Người dân cam kết không tái diễn lấn chiếm vỉa hè với cơ quan chức năng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Lê Minh Tuấn (ở phường Hải Châu) cho biết trước đây nhiều đoạn vỉa hè gần như không thể đi bộ được. Nay dọn dẹp sạch sẽ, thấy thành phố văn minh hơn hẳn. "Tôi rất ủng hộ câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè để trả lại không gian cho người đi bộ. Mong là sẽ duy trì lâu dài chứ không chỉ làm theo đợt", anh Tuấn bày tỏ.

Không chỉ người dân, du khách cũng ghi nhận những thay đổi tích cực. Anh Min Hee (du khách đến từ Hàn Quốc) cho biết Đà Nẵng vốn đã đẹp, giờ vỉa hè gọn gàng hơn càng khiến trải nghiệm du lịch tốt hơn, đi dạo buổi tối rất thoải mái.

"Đường phố Đà Nẵng rất sạch và thông thoáng. Tôi cảm thấy dễ chịu khi đi bộ tham quan. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây nghỉ dưỡng", anh Min Hee chia sẻ.

Lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền cho người dân cũng như các hộ kinh doanh sau lễ phát động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Làm quyết liệt, liên tục, tránh "đánh trống bỏ dùi"

Theo đại diện lực lượng chức năng, đợt ra quân lần này được triển khai đồng bộ, huy động nhiều lực lượng phối hợp. Ngoài việc lập lại trật tự vỉa hè, các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị cũng được thực hiện song song, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố xanh - sạch - đẹp.

Sau đợt cao điểm, các lực lượng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Đồng thời, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững.

Tuyến phố thông thoáng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo, phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn về trật tự và mỹ quan đô thị.

Ông nhấn mạnh, một đô thị văn minh không chỉ được đánh giá qua hạ tầng mà còn ở ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận của người dân. Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp chính là thước đo kỷ cương đô thị và nền tảng cho phát triển bền vững.

Du khách thoải mái dạo bước trên vỉa hè sau ngày đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; sắp xếp lại vỉa hè, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm, xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ từ Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) để phát hiện và ngăn ngừa vi phạm.

Ông Lê Quang Nam cũng yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, liên tục, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi", đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội.

Sau thời gian dài lấn chiếm, vỉa hè Đà Nẵng "lột xác" ngoạn mục khiến nhiều du khách ấn tượng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng lộ trình; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu.