Hàng loạt cây xanh ở trung tâm Đà Nẵng bị cắt trụi giữa lúc nắng nóng

Cắt trụi cây ở thời điểm nắng nóng gay gắt

Những ngày gần đây, người dân sinh sống và lưu thông qua tuyến đường Phan Châu Trinh và Lê Lợi (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh từng tỏa bóng mát nay chỉ còn trơ thân giữa trời nắng nóng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc 2 tuyến đường nói trên (là những trục giao thông trung tâm với mật độ phương tiện cao), nhiều cây xanh lâu năm đã bị cắt gần như toàn bộ tán lá. Nhiều cây chỉ còn lại phần thân chính, mất hoàn toàn bóng mát vốn có.

Một số đoạn chưa thi công dự án nhưng cây xanh vẫn bị cắt trụi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự thay đổi đột ngột này khiến diện mạo tuyến phố trở nên khô khốc, thiếu sức sống. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc mất đi hàng cây che mát đã ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường cũng như hoạt động kinh doanh của các hộ dân.

Theo nhiều người dân, việc hàng loạt cây xanh bị cắt trụi là để phục vụ thi công hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, điều khiến người dân khó hiểu là không chỉ các khu vực đang thi công mới bị tác động mà ở nhiều đoạn chưa có dấu hiệu thi công, cây xanh cũng đã bị cắt trụi tương tự.

"Tôi không hiểu vì sao họ lại chọn đúng thời điểm nắng nóng như thế này để cắt cây. Việc làm mương thoát nước đâu nhất thiết phải cắt trụi hàng loạt cây xanh như vậy?", anh N.H.Đ, một người dân ở phường Hải Châu, bức xúc.

Không chỉ lo ngại về môi trường sống bị ảnh hưởng, nhiều hộ kinh doanh cho biết việc thi công kéo dài cộng với cảnh quan bị phá vỡ đã khiến lượng khách giảm sút đáng kể.

Một số người dân cũng đặt câu hỏi về tính hợp lý khi có những đoạn đường không thấy thi công nhưng cây vẫn bị cắt sạch tán.

"Việc cắt tỉa cây xanh thi công dự án cũng cần để ý, biết là đảm bảo an toàn cho người dân nhưng đâu đến mức phải cắt trụi như vậy. Việc cắt tỉa ồ ạt, đặc biệt vào cao điểm nắng nóng, càng khó chấp nhận", một người dân chia sẻ.

Cây xanh trên đường Phan Châu Trinh bị cắt trụi tán lá ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo quan sát của chúng tôi, việc cắt tỉa cây xanh không dừng ở mức chỉnh trang mà nhiều cây bị cưa, cắt gần như toàn bộ cành lớn. Điều này làm lo ngại về khả năng phục hồi của cây, thậm chí nguy cơ chết cây nếu không được chăm sóc đúng cách sau đó.

Một số ý kiến cho rằng việc cắt tỉa cây xanh là cần thiết để phục vụ thi công, đảm bảo an toàn cho máy móc và công nhân. Tuy nhiên, cách thực hiện cần có sự tính toán hợp lý, tránh gây phản cảm và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường đô thị.

Hàng loạt cây xanh ở đường Lê Lợi bị cắt trụi để phục vụ thi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng nói gì?

Đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết để phục vụ thi công dự án, toàn bộ khối lượng cây xanh nằm trên tuyến đường Phan Châu Trinh và Lê Lợi đã được công ty bàn giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng xử lý theo phương án được phê duyệt. Việc cắt tỉa, xử lý cây do đơn vị thi công thực hiện theo hợp đồng với chủ đầu tư, không phải do công ty trực tiếp triển khai.

"Khi phát hiện, công ty cũng đã có cảnh báo rồi, nhưng không hiểu sao họ làm quá dẫn đến dân ý kiến. Trong văn bản bàn giao cho Ban quản lý, công ty cũng yêu cầu cắt tỉa cây xanh phải đúng kỹ thuật, yêu cầu. Vì đã bàn giao hết nên công ty cũng đã hết trách nhiệm", đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho hay.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào trưa 28.3, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, cho biết các tuyến đường nói trên đã được bàn giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng để phục vụ thi công dự án. Sau khi bàn giao, phía công ty đã có biên bản yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thi công dự án đảm bảo an toàn, hợp lý.

Liên quan đến sự việc, trong ngày 27 và 28.3, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, để tìm hiểu rõ thêm thông tin nhưng điểm thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 10.3, cây cổ thụ trước số nhà 339 Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) bất ngờ bật gốc, đổ từ vỉa hè bên này sang phía nhà dân đối diện. Cây đổ đã kéo theo đường dây điện chập cháy, khiến nhiều hộ dân dọc tuyến phố bị mất điện. Đáng nói, cây xanh bị ngã tại vị trí đang thi công mương thoát nước thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước và ngầm hóa hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Phan Châu Trinh.

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và ngầm hóa hệ thống điện chiếu sáng tại 4 tuyến đường trung tâm tại Đà Nẵng, gồm: Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm, được khởi công cuối tháng 3.2025. Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, thực hiện từ năm 2024 - 2026 với tổng mức đầu tư gần 282 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình do, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 6,94 km thuộc 4 tuyến đường, diện tích 143.130 m², giữ nguyên bề rộng mặt đường và vỉa hè hiện trạng. Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm điện - viễn thông, nâng cấp chiếu sáng, lát vỉa hè bằng đá granite, trồng cây xanh, di dời cấp nước và lắp đặt cột cứu hỏa.



