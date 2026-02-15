Thủ tướng động viên, cảm ơn công nhân vệ sinh môi trường thủ đô

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân môi trường đô thị đang làm vệ sinh môi trường ở các khu vực vườn hoa Lê Trực; ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học; ga Hà Nội; Rạp xiếc Trung ương và Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông…

Thủ tướng thăm hỏi công nhân vệ sinh môi trường thủ đô ẢNH: NHẬT BẮC

Qua thị sát, Thủ tướng biểu dương TP.Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, đã nỗ lực góp phần để môi trường thủ đô ngày càng được cải thiện.

Thăm hỏi cuộc sống, gia đình, công việc và chuẩn bị tết của công nhân, người lao động, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những "chiến sĩ áo xanh thầm lặng" đã hy sinh niềm hạnh phúc riêng tư cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp và vì sức khỏe nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn các công nhân môi trường cùng với giữ "lửa nghề", hăng say lao động. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân có ý thức giữ gìn môi trường, từ việc tập kết rác đúng giờ, đúng chỗ, phân loại rác từ đầu nguồn, tham gia vệ sinh môi trường.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân khi phải làm việc với cường độ cao hơn, công việc nhiều hơn trong những ngày giáp tết, trong khi vấn đề rác thải ngày càng phức tạp tại các đô thị lớn, dân số đông như Hà Nội.

Đồng thời, đề nghị thành phố và công ty tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thêm máy móc, phương tiện hiện đại, cải tiến và cơ giới hóa công việc dọn dẹp, thu gom, phân loại và xử lý rác.

Giảm bớt lao động nặng nhọc, tránh tiếp xúc độc hại cho công nhân, vừa giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh.

Bày tỏ vui mừng khi thấy anh chị em công nhân, người lao động phấn khởi vì thu nhập năm nay cao hơn năm trước, làm việc trách nhiệm, yêu nghề, Thủ tướng nhắn nhủ hãy luôn tự hào về công việc của mình, tuy vất vả, thầm lặng nhưng vinh quang.





Thủ tướng kêu gọi toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng kêu gọi toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức, chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường, đồng thời giảm bớt vất vả cho công nhân môi trường.

Theo báo cáo, ước tính, những ngày cao điểm trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng rác phát sinh trên toàn TP.Hà Nội khoảng 9.500 - 10.500 tấn/ngày, tăng 30 - 50% so với ngày thường, tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của thủ đô.

Riêng khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội phụ trách, khối lượng rác thu gom khoảng 2.600 tấn/ngày, tăng khoảng 800 tấn/ngày so với ngày thường.

TP.Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhiều xã, phường đã tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác, tăng tần suất thu gom và bố trí lực lượng ứng trực trong suốt dịp tết.