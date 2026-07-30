Đà Nẵng lần đầu kết nối văn hóa Chăm - Cơ Tu, làm giàu sản phẩm du lịch

Ngày 30.7, tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, xã Bến Hiên (TP.Đà Nẵng), Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tổ chức Ngày hội Đông Giang 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm bản địa đặc sắc.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu kết nối văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu. Lần đầu tiên, những giá trị đặc sắc của hai không gian di sản cùng hiện diện trong một chương trình biểu diễn phục vụ du khách, góp phần tạo sức hút mới và làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng.

Với sự tham gia của gần 45 nghệ nhân và diễn viên, chương trình "Vũ điệu đại ngàn – Âm vang tháp cổ" đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật kết nối lịch sử, thiên nhiên và bản sắc văn hóa miền Trung thông qua âm nhạc, vũ điệu cùng các nghi lễ truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, Ngày hội Đông Giang 2026 hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng trên tuyến Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang.

Các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn "Vũ điệu đại ngàn - Âm vang tháp cổ" ẢNH: P.THẢO

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách, dù phần biểu diễn của Mỹ Sơn đã được rút gọn so với chương trình thường kỳ tại khu di tích. Theo ông, điều này cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể được giới thiệu trong nhiều không gian khác nhau mà vẫn giữ được sức hấp dẫn.

Ông cho biết thêm, nhiều năm qua, Hội An và Mỹ Sơn đã trở thành hai điểm đến nổi bật của miền Trung. Việc bổ sung Cổng Trời Đông Giang vào hành trình không chỉ mở rộng tuyến tham quan mà còn góp phần hình thành một câu chuyện xuyên suốt về lịch sử, thiên nhiên và văn hóa của vùng đất Quảng - Đà Nẵng.

Bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, cho biết Ngày hội Đông Giang 2026 là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, với định hướng lấy văn hóa làm nền tảng cho phát triển du lịch.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng mô hình gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Khi văn hóa trở thành trung tâm của sản phẩm du lịch, các giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại", bà Vân nói.