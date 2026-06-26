Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Biến văn hóa Chăm thành nguồn lực phát triển

Tối 26.6, lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chính thức diễn ra tại sân khấu Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4 (phường Đông Hải, Khánh Hòa).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày hội; ông Tshering W. Sherpa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đông đảo đại biểu, người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI quy tụ đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 7 tỉnh, thành phố, gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo ông Hùng, Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nưgar” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Chăm, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo, đồng thời trao quà tặng đại diện cộng đồng Chăm thuộc 7 đoàn tham dự Ngày hội.

Theo Phó chủ tịch nước, văn hóa Chăm là kho tàng di sản đặc sắc với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia, các lễ hội Katê, Ra-mư-oan cùng nhiều làng nghề truyền thống như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm. Những giá trị này không chỉ góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa Việt Nam mà còn đóng góp quan trọng vào dòng chảy văn hóa dân tộc.

“Chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Chăm không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là yêu cầu nhân văn sâu sắc của chế độ ta”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Chăm của khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Đồng thời, địa phương cần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa để các giá trị văn hóa Chăm trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các đại diện đồng bào dân tộc Chăm các tỉnh tham dự ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL và ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao tặng bằng khen cho các nghệ nhân ẢNH: BÁ DUY

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”, được dàn dựng gồm 3 chương: Huyền tích dân tộc Chăm, Tinh hoa văn hóa Chăm, Người Chăm trong dòng chảy đất nước.

Mở màn với tiếng trống paranưng, ghinăng vang lên như lời gọi từ cội nguồn, chương trình lần lượt tái hiện huyền thoại Mẹ xứ sở Pô Nagar qua những hoạt cảnh múa đặc sắc; khắc họa hành trình chinh phục thiên nhiên bền bỉ của người Chăm; đồng thời tái hiện không gian lễ hội Katê trên sân khấu với tiếng trống rộn ràng, đưa lãnh đạo và khán giả hòa mình vào sắc màu văn hóa truyền thống.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các nghệ sĩ trình diễn tại chương trình nghệ thuật "Lung linh sắc màu văn hóa Chăm" ẢNH: BÁ DUY

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI dự kiến sẽ bế mạc vào tối 28.6 ẢNH: BÁ DUY

Ở chương II, ca sĩ Thanh Pháp thể hiện ca khúc Giọt tháp; ca sĩ Trọng Tấn trình bày liên khúc Đất nung - Tình làng gốm, trong khi nhóm MTV mang đến những giai điệu tôn vinh vẻ đẹp của di sản gốm Chăm và những ngọn tháp cổ ngàn năm.

Chương III khép lại bằng ca khúc Mưa bay tháp cổ do Võ Hạ Trâm thể hiện. Tiết mục có sự góp mặt của rapper RamC cùng nhóm thiếu nhi Chăm với phần trình diễn bằng tiếng Chăm, tạo nên sự hòa quyện giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở đương đại.

Đêm nghệ thuật kết thúc bằng tiết mục Người Chăm vui hội, khi lãnh đạo cùng hàng nghìn khán giả nắm tay nhau trong vòng xoay đoàn kết, lan tỏa tinh thần thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.