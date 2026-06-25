Diễn viên, nghệ nhân 7 tỉnh thành quy tụ tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm

Đây là sự kiện cấp quốc gia do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 7 tỉnh, TP có đông đồng bào Chăm sinh sống gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM.

Ngày hội diễn ra với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới ẢNH: BÁ DUY

Các hoạt động của ngày hội tập trung tại vùng đất phía nam Khánh Hòa, nơi cộng đồng Chăm sinh sống đông đảo với kho tàng di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ ngày 26.6 tại sân khấu quảng trường - tượng đài 16 Tháng 4 (khu vực thuộc P.Đông Hải), được truyền hình trực tiếp trên VTV 8.

Khu vực trưng bày rộng hơn 5.000 m2 tại quảng trường 16 Tháng 4 (thuộc P.Phan Rang) là nơi các đoàn trình diễn lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống; giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, làm gốm; trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng. Đêm 27.6, liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Chăm của 7 đoàn diễn ra từ 19 - 22 giờ tại quảng trường này.

Ngoài ra, sáng 27.6, hội thảo khoa học cấp quốc gia Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới sẽ được tổ chức, quy tụ khoảng 300 đại biểu, gần 50 nhà khoa học từ các cơ quan T.Ư và địa phương.

Song song đó, các môn thể thao đậm chất dân gian truyền thống của người Chăm cũng được tổ chức thi đấu trong suốt 3 ngày tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (ở P.Bảo An). Lễ bế mạc và trao cờ đăng cai Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 28.6.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, từ trước đến nay, du lịch Khánh Hòa đã phát huy thế mạnh về nghỉ dưỡng và biển đảo, nhưng định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ đẩy mạnh du lịch văn hóa, trong đó phát huy giá trị di sản Chăm là một trọng tâm.