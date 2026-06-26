Sôi nổi các môn thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

Ngày 26.6, các môn thể thao trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chính thức khai màn tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (phường Bảo An). 5 môn tranh tài gồm bóng đá 7 người, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và đội nước nữ, với sự tham gia của các đoàn đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM.

Trong các môn thi, đội nước nữ là màn trình diễn thu hút sự cổ vũ sôi nổi nhất. Các VĐV mặc trang phục dân tộc Chăm truyền thống, chân trần, đội lu gốm trên đầu di chuyển trên đường piste dưới nắng sớm, hình ảnh vừa đậm chất thể thao vừa giàu bản sắc văn hóa.

Môn đội nước của người Chăm là trò chơi dân gian thể thao kết hợp giữa tốc độ và khả năng giữ thăng bằng lu nước trên đầu ẢNH: BÁ DUY

Chị Quảng Thị Na, VĐV đội Khánh Hòa, cho biết, chị là gương mặt kỳ cựu nhất của môn thi này khi đã tham dự đủ cả 6 lần ngày hội. Ở chiều ngược lại, chị Đồng Ngọc Kim Nguyên (đội Lâm Đồng) lần đầu tranh tài môn đội nước chia sẻ dù không giành chiến thắng nhưng không khí thi đấu rất vui và ấn tượng.

VĐV Đồng Ngọc Kim Nguyên của đội Lâm Đồng duyên dáng trong trang phục dân tộc Chăm tại môn thi đội nước

ẢNH: BÁ DUY

Nhiều khán giả đội nắng cổ vũ các VĐV thi đấu ẢNH: BÁ DUY

Tại sân bóng đá, các trận đấu diễn ra quyết liệt với nhiều pha tranh bóng hấp dẫn. Anh Sa Fi Y, VĐV 24 tuổi đến từ xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang, chia sẻ đây là lần đầu mình tham dự ngày hội, dù không khỏi hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh thi đấu. "Với tinh thần đoàn kết và cố gắng, tụi em luôn tập trung hết 100% sức lực để có thành tích tốt nhất", Sa Fi Y nói.

Cùng diễn ra trong ngày, môn bóng chuyền, đẩy gậy và kéo co cũng sôi nổi không kém với các trận đấu giữa đại diện 7 tỉnh, thành phố.

Sáng 26.6, môn bóng đá 7 người cũng chính thức khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Có mặt cổ vũ cho đội nhà, ông Nguyễn Văn Mao, Phó giám đốc Sở VH-TT An Giang, cho biết đoàn An Giang đến với tinh thần giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

"Qua ngày hội lần này, chúng tôi cũng sẽ đúc kết kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho việc đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm tiếp theo", ông Mao nói.

Ngoài môn đội nước, đẩy gậy cũng là môn thu hút đông đảo khán giả cổ vũ, đặc biệt ở nội dung nữ khi các VĐV thi đấu căng thẳng, quyết liệt không kém các VĐV nam ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, đánh giá số lượng đội tham dự năm nay đông, chất lượng nâng lên rõ rệt, đặc biệt ở môn bóng đá. "Điểm đặc sắc là ngày hội kết hợp được cả các môn thể thao hiện đại lẫn môn thể thao đặc thù của đồng bào Chăm, tiêu biểu là môn đội nước nữ", ông Thanh cho biết.

Các môn thể thao tại ngày hội là dịp để các VĐV người Chăm từ 7 tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, các môn thể thao tại ngày hội không đơn thuần là thi đấu tranh giải mà còn là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, VĐV người Chăm từ khắp nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống.

Các môn thi đấu tiếp tục diễn ra trong ngày 27 và 28.6, kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại lễ bế mạc tối 28.6.