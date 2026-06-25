Khánh Hòa: 'Không thể lấy cái khó làm lý do để chậm mãi'

Sáng 25.6, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng chủ trì lễ phát động chiến dịch 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh, kéo dài từ ngày 25.6 đến hết ngày 22.9.2026.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết Ban Chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo 40 công trình, dự án trọng điểm, động lực. Đây là những dự án có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng, bao gồm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; cùng các khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng, Ninh Diêm 1, Ninh Xuân, Cà Ná; các tuyến giao thông như quốc lộ 26B, ĐT.651G, đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa và đường giao thông liên vùng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: VĂN CHIẾN

"90 ngày đo bằng mét vuông mặt bằng sạch"

Thực tế triển khai đến ngày 15.6.2026 cho thấy tiến độ còn nhiều vướng mắc. Trong 40 dự án đang theo dõi, chỉ có 1 dự án cơ bản hoàn thành GPMB; 3 dự án đang ở giai đoạn cuối; 21 dự án đang kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất; và 15 dự án còn gặp khó khăn liên quan đến giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc thủ tục pháp lý.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở cơ chế, chính sách mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện; ở việc giải quyết dứt điểm từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể; ở trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai", ông Quang nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan: phối hợp chưa chặt, trách nhiệm chưa rõ, có nơi còn tâm lý chờ đợi, né việc khó. Ông đưa ra thông điệp dứt khoát: "Khó thì có. Nhưng không thể lấy cái khó làm lý do để chậm mãi".

Khu vực triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải ẢNH: BÁ DUY

Ông Hùng cũng nhấn mạnh: "Không có mặt bằng thì không thể thi công. Không thi công thì không thể giải ngân. Không giải ngân thì không có tăng trưởng. Vì vậy, GPMB không còn là việc riêng của một đơn vị chuyên môn, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị".

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra 5 yêu cầu: từng dự án phải có kế hoạch chi tiết rõ diện tích, số hộ, tiến độ từng bước; hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay; Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trên địa bàn; Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả hằng tuần; và các chủ đầu tư phải vào cuộc thực chất. "90 ngày phải được đo bằng mét vuông mặt bằng sạch, bằng hồ sơ được giải quyết, bằng dự án được khởi công, bằng niềm tin của người dân và nhà đầu tư", ông Hùng yêu cầu.

"Công khai, nói thẳng, làm thật"

Tại lễ phát động, đại diện các địa phương trực tiếp có đất thu hồi cũng lên tiếng hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết phường đang triển khai GPMB phục vụ dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện khu vực Duyên hải Nam Trung bộ với quy mô 11,2 ha, liên quan đến 132 thửa đất, cam kết bàn giao mặt bằng đúng và vượt tiến độ.

Khu vực phường Nam Nha Trang, nơi đang triển khai nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Là địa bàn trực tiếp thực hiện thu hồi đất cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, khẳng định xã triển khai quyết liệt với tinh thần "công khai, nói thẳng, làm thật" theo 4 nhóm giải pháp: đẩy mạnh dân vận theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", công khai 100% phương án bồi thường, tái định cư; rà soát, kiểm đếm toàn diện, kiên quyết không để tồn đọng hồ sơ do nguyên nhân chủ quan của cán bộ; thắt chặt kỷ cương hành chính, lấy kết quả GPMB làm tiêu chí cốt lõi bình xét thi đua năm 2026; và chủ động hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Các đại biểu ký cam kết tại lễ phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điềm, động lực tại Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, cam kết thực hiện GPMB đúng trình tự, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong phối hợp liên ngành: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. "Đợt thi đua cao điểm 90 ngày hôm nay là mệnh lệnh từ thực tiễn, là quyết tâm chính trị rất lớn của cấp ủy, chính quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng", ông Thành nói.

Với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chính thức phát lệnh khởi động chiến dịch, kêu gọi người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, chấp hành chủ trương thu hồi đất vì sự phát triển chung của tỉnh.