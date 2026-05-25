Nhiều dự án tại Khánh Hòa được gia hạn hoạt động lên 70 năm

Chiều 25.5, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong số này có 6 dự án được cấp mới và 7 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.483 tỉ đồng.

Riêng 6 dự án cấp mới có tổng vốn đầu tư khoảng 4.531,1 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 344,19 ha.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị

Đáng chú ý, 4 dự án gồm Khu đô thị cao cấp Cổ Mã của Công ty TNHH Mặt trời Sông Hàn, Khu đô thị Đầm Môn của Liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam và dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long đều được điều chỉnh thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm.

Bên cạnh đó, nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn mạnh như Khu đô thị cao cấp Cổ Mã tăng vốn lên 7.075,5 tỉ đồng; Khu công nghiệp Phước Nam tăng vốn lên hơn 2.688,2 tỉ đồng để triển khai giai đoạn 2; Nhà máy Seyoung Vina tăng thêm 54 tỉ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý cùng các sở, ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính. Ông khẳng định, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, qua đó phát huy vai trò của Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp như những động lực tăng trưởng của địa phương.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, cho biết thời gian tới Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa.