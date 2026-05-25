Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

Bá Duy
Bá Duy
25/05/2026 10:39 GMT+7

Khánh Hòa gấp rút xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 nhằm đưa giá đất Nhà nước quy định tiệm cận với thực tế thị trường, dự kiến ban hành vào cuối tháng 6.

Ngày 25.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt dự án xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với phạm vi thực hiện tại 64 xã, phường (trừ đặc khu Trường Sa). Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ đầu tư; Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá STC Việt Nam là đơn vị tư vấn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,6 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là xác định giá đất cụ thể sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường, đảm bảo công bằng, minh bạch và giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Hệ số K được xây dựng dựa trên các yếu tố kinh tế, xã hội, vị trí và tiềm năng thương mại của từng khu vực, làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 - Ảnh 1.

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, cho biết đến nay Chi cục Quản lý đất đai đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thành đề cương dự án và dự toán kinh phí. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đồng ý chủ trương cho phép xây dựng quyết định quy định hệ số K năm 2026 theo trình tự rút gọn. Sở đang triển khai các bước tiếp theo gồm điều tra giá đất thị trường, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến và hoàn thiện hệ số K, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành từ ngày 30.6 đến 1.7.

Trong thời gian chờ ban hành hệ số K, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường khẩn trương xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng theo luật Đất đai và Nghị định số 49 ngày 31.1.2026 của Chính phủ, nhằm không để ách tắc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư.

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 - Ảnh 2.

Khu vực biển Bãi Dài (xã Cam Lâm, Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 là tiền đề quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị phối hợp gồm Sở Xây dựng, Thuế tỉnh, UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký đất đai bám sát quy định, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tham khảo kinh nghiệm các tỉnh, thành khác để đảm bảo ban hành hệ số K đúng tiến độ đề ra.

Tin liên quan

Vì sao Hà Nội điều chỉnh giá đất tăng cao nhất 270%

Vì sao Hà Nội điều chỉnh giá đất tăng cao nhất 270%

Dựa trên số liệu khảo sát trong 2 năm (từ tháng 8.2022 - tháng 8.2024), Sở TN-MT Hà Nội cho biết giá mua bán thực tế trên thị trường cao hơn bảng giá đất bình quân 250% nên cần điều chỉnh để sát thị trường.

Khám phá thêm chủ đề

điều chỉnh giá đất Hệ số điều chỉnh giá đất Khánh Hòa thu hồi đất Giá đất giá đất Khánh Hòa hệ số K
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận