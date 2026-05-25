Ngày 25.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt dự án xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với phạm vi thực hiện tại 64 xã, phường (trừ đặc khu Trường Sa). Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ đầu tư; Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá STC Việt Nam là đơn vị tư vấn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,6 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là xác định giá đất cụ thể sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường, đảm bảo công bằng, minh bạch và giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Hệ số K được xây dựng dựa trên các yếu tố kinh tế, xã hội, vị trí và tiềm năng thương mại của từng khu vực, làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, cho biết đến nay Chi cục Quản lý đất đai đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thành đề cương dự án và dự toán kinh phí. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đồng ý chủ trương cho phép xây dựng quyết định quy định hệ số K năm 2026 theo trình tự rút gọn. Sở đang triển khai các bước tiếp theo gồm điều tra giá đất thị trường, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến và hoàn thiện hệ số K, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành từ ngày 30.6 đến 1.7.

Trong thời gian chờ ban hành hệ số K, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường khẩn trương xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng theo luật Đất đai và Nghị định số 49 ngày 31.1.2026 của Chính phủ, nhằm không để ách tắc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư.

Khu vực biển Bãi Dài (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 là tiền đề quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị phối hợp gồm Sở Xây dựng, Thuế tỉnh, UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký đất đai bám sát quy định, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tham khảo kinh nghiệm các tỉnh, thành khác để đảm bảo ban hành hệ số K đúng tiến độ đề ra.