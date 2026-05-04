Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

Bá Duy
04/05/2026 17:39 GMT+7

Công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đang chậm so với kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tăng tốc.

Chiều 4.5, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 2 xã Phước Dinh và Vĩnh Hải, Tổ công tác 550 về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo báo cáo của xã Vĩnh Hải, tổng diện tích thu hồi các dự án thành phần nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là 480,3 ha với 869 hộ và tổ chức, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.983,5 tỉ đồng. Riêng khu nhà máy thu hồi 381,8 ha với 735 hộ và 5 tổ chức, kinh phí dự kiến 2.651,7 tỉ đồng, trong đó có 2.930 ngôi mộ phải di dời. Đến nay đã chi trả tiền di dời mộ cho 138/191 hộ với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng.

Về khu tái định cư, tổng diện tích thu hồi 31,8 ha với 125 hộ và 2 tổ chức, kinh phí dự kiến 256 tỉ đồng. Đã hoàn thành kiểm kê 101 hộ gia đình và đã chi tiền tạm ứng cho 120 hộ với số tiền hơn 109,6 tỉ đồng.

Khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải

Tại xã Phước Dinh, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có khoảng 1.129 trường hợp với tổng diện tích 515 ha bị ảnh hưởng, trong đó khu nhà máy khoảng 1.000 trường hợp/449,4 ha và khu tái định cư 129 trường hợp/65,6 ha.

Đến nay địa phương đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 477 trường hợp/314 ha. Trong số đó, đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 61 trường hợp với tổng số tiền 172,7 tỉ đồng và tổ chức chi trả vào ngày 29.4.

Vị trí khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh

Quyết liệt tháo gỡ, không để chậm tiến độ dự án trọng điểm

Đánh giá tiến độ còn chậm, ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu lãnh đạo 2 địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác chỉ đạo điều hành.

Ông Hoàng yêu cầu các đơn vị phải định lượng hóa công việc, chia nhỏ số hộ cần thẩm định và niêm yết theo từng ngày, theo nguyên tắc ngày nào xong việc ngày đó, nếu chưa đạt chỉ tiêu phải làm bù ngay hôm sau. Về di dời mồ mả, Ban Quản lý dự án phải làm việc với nhà thầu để tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 2 xã Phước Dinh và Vĩnh Hải chiều 4.5

Về đất lấn chiếm và các trường hợp đang xác minh tại xã Phước Dinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nhưng tạm thời chưa chi trả đến khi có kết luận cuối cùng. Đối với khu tái định cư số 1 và số 2, Ban Quản lý dự án phải khẩn trương hoàn thành các bước cơ bản trước ngày 15.5 để khi dân giao mặt bằng là có đất tái định cư ngay.

Ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn 2 địa phương nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý ngay sau cuộc họp, đảm bảo số liệu trung thực, cập nhật liên tục để lãnh đạo tỉnh theo dõi và chỉ đạo kịp thời. Đồng thời đề nghị bí thư hai xã trực tiếp chỉ đạo, duy trì họp giao ban hàng tuần để tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
