Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Khánh Hòa đăng cai Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6

Bá Duy
Bá Duy
03/05/2026 13:00 GMT+7

Khánh Hòa sẽ đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 cấp quốc gia vào cuối tháng 6, quy tụ đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 3.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28.6, tại khu vực Quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang và phường Đông Hải với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới".

Ngày hội có quy mô cấp quốc gia, quy tụ đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 26.6, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và tiếp sóng tại các đài địa phương tham gia.

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6 - Ảnh 1.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 cấp quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28.6 tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Trong khuôn khổ ngày hội, các đoàn nghệ nhân, diễn viên sẽ trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục dân tộc Chăm. Khu vực trưng bày 5.000 m2 tại Quảng trường 16 Tháng 4 sẽ giới thiệu văn hóa, nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm cùng không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện chủ đề "Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa".

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, ngày hội còn tổ chức 5 môn thi đấu thể thao và trò chơi dân gian đặc trưng của đồng bào Chăm gồm bóng đá 7 người, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy và đội nước, thu hút vận động viên quần chúng từ các đoàn tham gia tranh tài.

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6 - Ảnh 2.

Thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

ẢNH: BÁ DUY

Đồng thời, triển lãm chuyên đề "Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam" do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện và hội chợ ẩm thực và gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh Khánh Hòa diễn ra song song trong suốt 3 ngày ngày hội.

Sáng 27.6, các đoàn sẽ tham gia thi kỹ năng du lịch cộng đồng, thực hành thuyết minh, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Cùng ngày, hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm ở Khánh Hòa gắn với phát triển du lịch bền vững" được tổ chức tại phường Đông Hải.

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6 - Ảnh 3.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 quy tụ đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6 - Ảnh 4.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra tại lễ hội

ẢNH: BÁ DUY

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú mang đậm bản sắc Chăm, Khánh Hòa kỳ vọng từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tin liên quan

Khánh Hòa tổ chức lễ hội Katê 2025 với nhiều điểm mới

Khánh Hòa tổ chức lễ hội Katê 2025 với nhiều điểm mới

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Khánh Hòa triển khai đề án 'Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030', với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa ngày hội văn hóa dân tộc chăm Bảo tồn văn hóa Chăm Phan Rang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận