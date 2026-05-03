Khánh Hòa đăng cai Ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6

Ngày 3.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28.6, tại khu vực Quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang và phường Đông Hải với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới".

Ngày hội có quy mô cấp quốc gia, quy tụ đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 26.6, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và tiếp sóng tại các đài địa phương tham gia.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đoàn nghệ nhân, diễn viên sẽ trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục dân tộc Chăm. Khu vực trưng bày 5.000 m2 tại Quảng trường 16 Tháng 4 sẽ giới thiệu văn hóa, nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm cùng không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện chủ đề "Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa".

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, ngày hội còn tổ chức 5 môn thi đấu thể thao và trò chơi dân gian đặc trưng của đồng bào Chăm gồm bóng đá 7 người, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy và đội nước, thu hút vận động viên quần chúng từ các đoàn tham gia tranh tài.

Đồng thời, triển lãm chuyên đề "Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam" do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện và hội chợ ẩm thực và gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh Khánh Hòa diễn ra song song trong suốt 3 ngày ngày hội.

Sáng 27.6, các đoàn sẽ tham gia thi kỹ năng du lịch cộng đồng, thực hành thuyết minh, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Cùng ngày, hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm ở Khánh Hòa gắn với phát triển du lịch bền vững" được tổ chức tại phường Đông Hải.

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú mang đậm bản sắc Chăm, Khánh Hòa kỳ vọng từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.