Hơn 1.500 VĐV tranh tài tại SeaStar Nha Trang Bay, kình ngư Ánh Viên đồng hành

Chinh phục cự ly 10 km ra đảo Hòn Tre

Sáng 26.6, tại bãi biển Sailing Club Nha Trang (Khánh Hòa), Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty Dịch vụ Du lịch và Thương mại Trung Thắng khai mạc giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay 2026 lần thứ III, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. Giải diễn ra từ ngày 26 - 28.6, nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời quảng bá du lịch biển và phát triển kinh tế biển của địa phương.

VĐV chụp hình check in nhận áo tại buổi lễ khai mạc ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết điểm nhấn của mùa giải năm nay là cự ly 10 km chinh phục đảo Hòn Tre - nội dung có độ khó cao nhất, đòi hỏi vận động viên có thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh khi thi đấu trên biển mở. Bên cạnh đó, sự đồng hành của cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ lan tỏa tình yêu bơi lội và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Đăng ký nhận BIB sẵn sàng tranh tài tại giải bơi ẢNH: VĂN CHIẾN

"Chúng tôi kỳ vọng SeaStar Nha Trang Bay không chỉ là sân chơi thể thao chất lượng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vịnh Nha Trang, đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao biển và du lịch quy mô lớn", ông Thanh nói.

SeaStar Nha Trang Bay 2026 thu hút 1.500 VĐV tham gia thi đấu ẢNH: VĂN CHIẾN

Lan tỏa phong trào bơi biển và quảng bá vịnh Nha Trang

Theo ban tổ chức, giải năm nay quy tụ gần 1.500 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng 150 VĐV quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các VĐV tranh tài ở 6 cự ly gồm 500 m, 500 m x 3 tiếp sức, 1 km, 2 km, 5 km và 10 km, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người mới làm quen với bơi biển đến những VĐV giàu kinh nghiệm.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 6 cự ly gồm 500 m, 500 m x 3 tiếp sức, 1 km, 2 km, 5 km và 10 km ẢNH: BÁ DUY

Trong đó, hai cự ly 5 km và 10 km chinh phục đảo Hòn Tre được xem là thử thách lớn nhất của giải, đòi hỏi vận động viên có sức bền, kỹ thuật và khả năng thích nghi với điều kiện biển mở.

Lần thứ hai tham dự SeaStar Nha Trang Bay ở cự ly 2 km, chị Nguyễn Thụy Mộng Cẩm (TP.HCM) cho biết rất háo hức trước giờ xuất phát. "Tôi rất yêu biển. Giải bơi biển không chỉ giúp tôi rèn luyện kỹ năng mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm, thử thách bản thân trong môi trường biển mở", chị Cẩm chia sẻ.

Ban tổ chức tặng hoa và bảng tri ân chương cho các đơn vị đồng hành ẢNH: VĂN CHIẾN

Cùng đăng ký thi đấu cự ly 2 km, anh Võ Thành Tài (49 tuổi, Tây Ninh) cho biết đến với giải đấu để rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao. "Tôi rất hào hứng khi được tham gia giải đấu và hy vọng sẽ hoàn thành cự ly 2 km như mục tiêu đã đặt ra", anh Tài nói.

Theo ban tổ chức, SeaStar Nha Trang Bay 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 250 triệu đồng, gồm 48 giải nhất, nhì, ba ở các cự ly cùng 132 giải dành cho các nhóm tuổi.

VĐV nhận quà tặng từ gian hàng ABBank - đơn vị đồng hành cùng giải đấu ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo lịch thi đấu, sáng 27.6 sẽ diễn ra các nội dung 500 m, 500 m x 3 tiếp sức, 1 km và 2 km. Hai cự ly dài 5 km và 10 km chinh phục đảo Hòn Tre - được xem là thử thách lớn nhất của giải - sẽ khởi tranh vào sáng 28.6.