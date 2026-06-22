15.000 VĐV tham gia giải chạy 'Việt Nam tôi đó' trên cung đường tuyệt đẹp

Khởi tranh giải chạy 'Việt Nam tôi đó' 2026

Là sự kiện thể thao trọng điểm, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng yêu chạy bộ và lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc, giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2026" khởi tranh vào ngày 23.8.

Sự kiện được tổ chức tại không gian phức hợp hiện đại bậc nhất: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Được tổ chức bởi Công ty CP Zaha Việt Nam, giải chạy mùa thứ hai tiếp tục sứ mệnh là một trong những chuỗi sự kiện trọng điểm kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2026).

Giải chạy thu hút 15.000 VĐV tham gia ẢNH: BTC

Mang tinh thần "Việt Nam tôi đó", giải chạy vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc đua tranh tài thể thao thông thường để trở thành hành trình kết nối văn hóa - lịch sử sâu sắc. Hàng vạn VĐV sẽ trải nghiệm cung đường độc đáo, với điểm xuất phát và vạch đích vinh quang cùng hội tụ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, công trình biểu tượng vươn tầm quy mô lớn nhất Đông Nam Á và lọt top 10 thế giới.

Đặc biệt, hình ảnh biển người mang sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ nhuộm kín cung đường chạy sẽ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Khoảnh khắc này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn khẳng định mạnh mẽ khối đại đoàn kết vững chắc của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Văn Lai đại diện cho tinh thần Việt Nam tại giải chạy 'Việt Nam tôi đó'

Ban tổ chức tự hào công bố đại sứ hình ảnh của giải chạy là HLV/VĐV Nguyễn Văn Lai, huyền thoại sống của thể thao nước nhà.

Sở hữu 6 HCV SEA Games cùng sự thống trị tuyệt đối ở cự ly khắc nghiệt 5.000 m với 13 lần vô địch và nhiều lần vô địch cự ly 10.000 m nam trong nhiều kỳ đại hội, anh là biểu tượng của ý chí không lùi bước.

Với cương vị hiện tại là HLV đội tuyển điền kinh quân đội, hình ảnh kiên cường của anh là sự tái hiện hoàn hảo cho thông điệp "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", truyền cảm hứng mãnh liệt cho phong trào chạy bộ toàn quốc.

Giải đấu năm nay có hệ elite, dành cho các VĐV có thành tích nổi bật ẢNH: BTC

Nhằm đáp ứng sự trưởng thành vượt bậc của thị trường điền kinh đại chúng, giải chính thức ra mắt hệ elite giải chạy "Việt Nam tôi đó", giới hạn 200 suất. Để ghi danh, các runner phải sở hữu thành tích đạt chuẩn gắt gao trong 12 tháng gần nhất (Ví dụ: 42 km nam dưới 3 giờ 10 phút, nữ dưới 3 giờ 40 phút).

Các VĐV thuộc hệ elite sẽ được hưởng nhiều quyền lợi chuyên biệt như: Khu vực đón tiếp và check-in riêng; Khu vực xuất phát ưu tiên (Front-line); Khu phục hồi sau thi đấu dành riêng cho elite; Áo thi đấu công nghệ cao với thiết kế và chất liệu chuyên biệt.

Việc triển khai hệ elite là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời khẳng định triết lý của giải đấu: "Tôn vinh thành tích - Trân trọng hành trình".

Giải chạy hướng đến nhóm VĐV có thành tích nổi bật, trong bối cảnh phong trào chạy bộ Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều runner theo đuổi các chuẩn thành tích cao ở cự ly half marathon và marathon.

Nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2026" chú trọng áp dụng các giải pháp giảm thiểu rác thải và thực hành kinh tế tuần hoàn trong khâu tổ chức.

Ban tổ chức triển khai công tác thu gom, phân loại rác thải tại các trạm tiếp nước, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để tối ưu hóa việc tái chế các vật liệu sử dụng tại sự kiện, qua đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sinh thái đến cộng đồng.

Giải chạy dự kiến thu hút 15,000 VĐV, trong đó có cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào có thành tích cao, VĐV quốc tế tham dự.