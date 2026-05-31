Hơn 200 runner tham gia sự kiện chạy bộ ra mắt Sala Running Store

Sáng 30.5, hơn 200 runner đã tham gia hoạt động chạy bộ tại khu đô thị Sala (P.An Khánh, TP.HCM) nhân dịp khai trương adidas Sala Running Store - không gian chuyên biệt dành cho cộng đồng chạy bộ. Sự kiện thu hút đông đảo thành viên các câu lạc bộ chạy bộ, vận động viên phong trào và những người yêu thích lối sống năng động. Các runner đã cùng tham gia cung đường trải nghiệm dài 5,3 km quanh khu vực Sala trong không khí sôi động và hào hứng.





Hơn 200 runner tham gia cung đường chạy 5,3 km trong khuôn khổ sự kiện ẢNH: ADIDAS

Tọa lạc trên đường Nguyễn Cơ Thạch, adidas Sala Running Store được đưa vào hoạt động trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không gian này được định hướng trở thành điểm kết nối dành cho cộng đồng runner, nơi các hoạt động tập luyện, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm có thể được tổ chức thường xuyên.

Không chỉ là hoạt động thể thao, sự kiện còn tạo cơ hội để những người có chung niềm đam mê chạy bộ gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng.

Các runner chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện ẢNH: ADIDAS

Sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bán lẻ thể thao của TSN Group - đối tác chiến lược của adidas tại Việt Nam.

Việc đưa adidas Sala Running Store vào hoạt động đã nâng tổng số cửa hàng thương hiệu adidas (mono-store) do TSN Group quản lý lên 17 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hiện cũng vận hành hệ thống 5 cửa hàng bán lẻ thể thao đa thương hiệu Sportpro.vn, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ nhu cầu mua sắm và trải nghiệm thể thao của người tiêu dùng Việt Nam.

Không khí sôi động tại lễ khai trương, nơi tinh thần cộng đồng runner được lan tỏa mạnh mẽ ẢNH: ADIDAS

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Nhật Duy, CEO Công ty TNHH Thục San Nguyễn (TSN Group), cho biết adidas Sala Running Store là dự án được doanh nghiệp ấp ủ và chuẩn bị trong thời gian dài.

"Chúng tôi không chỉ mong muốn xây dựng một không gian bán lẻ đơn thuần mà còn hướng tới việc tạo nên một "trạm sạc năng lượng" cho cộng đồng runner. Thông qua hệ sinh thái sản phẩm chuyên sâu cùng các hoạt động trải nghiệm, kết nối thường xuyên, chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu chạy bộ, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và lối sống năng động đến cộng đồng", ông Trần Nhật Duy cho hay.

Không gian mới được thiết kế hướng đến trải nghiệm và nhu cầu của người chạy bộ ẢNH: ADIDAS

Theo đại diện TSN Group, trong thời gian tới, không gian này sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, trải nghiệm và kết nối nhằm đồng hành cùng sự phát triển của phong trào chạy bộ tại TP.HCM cũng như Việt Nam.