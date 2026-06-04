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Văn hóa

Tinh hoa bản địa dẫn dắt xu hướng ẩm thực Việt Nam

Thanh Chi
Thanh Chi
04/06/2026 18:48 GMT+7

Theo báo cáo Future Menus 2026, 87% đầu bếp nhận định "culinary roots" (tinh hoa chốn bản địa) sẽ là xu hướng ẩm thực nổi bật tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tinh hoa bản địa dẫn dắt xu hướng ẩm thực Việt Nam- Ảnh 1.

Đại diện từ UFS và Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Vietnam giới thiệu các xu hướng ẩm thực tại sự kiện

ẢNH: UFS

Sự kiện Future Menus 2026 do Unilever Food Solutions (UFS) tổ chức tại TP.HCM hôm 3.6 giới thiệu 4 xu hướng được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Trong đó, "culinary roots" (tinh hoa chốn bản địa) được 87% đầu bếp đánh giá là xu hướng có tiềm năng phát triển mạnh nhất tại Việt Nam.

Culinary roots là xu hướng đề cao những giá trị nguyên bản của ẩm thực địa phương. Trong bối cảnh thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn muốn khám phá câu chuyện văn hóa đằng sau, các nguyên liệu bản địa và kỹ thuật thủ công truyền thống đang được tái khám phá, trở thành chất liệu cho những sáng tạo ẩm thực đương đại.

Theo báo cáo của UFS và Ipsos, 82% thực khách mong muốn được trải nghiệm các món ăn gắn với bản sắc vùng miền. Đại diện UFS Việt Nam cho biết, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm những bữa ăn ngon mà còn quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, người làm ra món ăn và câu chuyện văn hóa sau món ăn đó. Khảo sát cũng ghi nhận 57% thực khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những món ăn sử dụng nguyên liệu địa phương, trong khi 56% cho biết họ ưu tiên ủng hộ các sản phẩm bản địa.

Trong khi đó, theo bà Phạm Thị Quỳnh Thi, Quản lý bộ phận Tư vấn Strategy3 thuộc Ipsos Vietnam, sự lên ngôi của ẩm thực bản địa mở ra cơ hội đáng kể cho ngành F&B trong nước. Bà cho rằng nhiều nguyên liệu và món ăn đặc sắc của Việt Nam từng chỉ quanh quẩn trong phạm vi địa phương, nhưng nay đang được thực khách chủ động tìm kiếm. Không đơn thuần là thưởng thức món ăn, họ còn xem đó như một cách tiếp cận và kết nối với những giá trị văn hóa bản địa.

Tinh hoa bản địa dẫn dắt xu hướng ẩm thực Việt Nam- Ảnh 2.

Lẩu gà lá é từ một món ăn bình dân được đầu bếp biến tấu kỹ thuật, nguyên liệu, cách trình bày, tạo nên phiên bản "nâng cấp" hơn

ẢNH: UFS

Tinh hoa bản địa dẫn dắt xu hướng ẩm thực Việt Nam- Ảnh 3.

Đầu bếp Việt khám phá các xu hướng ẩm thực tại sự kiện và chia sẻ nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong nghề

ẢNH: UFS

Ngoài tinh hoa chốn bản địa, 3 xu hướng khác cũng được dự đoán sẽ mở ra "bản đồ ẩm thực tương lai":

Xu hướng streetfood couture (nét đẹp vị đường phố) phản ánh sự dịch chuyển của ẩm thực đường phố từ trải nghiệm bình dân sang những phiên bản được nâng tầm về kỹ thuật, nguyên liệu và cách trình bày. 

Xu hướng borderless cuisine (ẩm thực xuyên biên giới) tập trung vào việc tái hiện văn hóa thông qua hương vị, nơi các nguyên liệu và kỹ thuật được hòa quyện để tạo ra trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa dễ tiếp cận. 

Và diner designed (thực đơn cá nhân hóa), xu hướng mà thực khách muốn tham gia nhiều hơn vào hành trình tạo ra trải nghiệm ăn uống phù hợp với nhu cầu và phong cách riêng.

Trong bối cảnh thực khách ngày càng quan tâm đến bản sắc và trải nghiệm văn hóa, sự trở lại của các giá trị ẩm thực bản địa không chỉ mở ra cơ hội cho ngành F&B mà còn góp phần đưa những câu chuyện vùng miền của Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

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