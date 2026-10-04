Ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM: Giao lộ gần trường cũng 'ngộp thở'

Sáng 29.9, trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TP.HCM) đông nghẹt xe. Không chỉ có xe phụ huynh chở con đi học, tuyến đường này còn là một trong những trục chính của dòng xe từ Bình Thạnh, Gò Vấp vào trung tâm.

Khu vực cầu Bông đoạn qua cổng Trường THPT Võ Thị Sáu đông nghẹt xe mỗi sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao lộ gần cổng trường "ngộp thở"

Theo ghi nhận, từ thứ ba đến thứ sáu, khu vực đường Lê Văn Duyệt, đoạn từ trước cổng trường đến cầu Bông, thường xuyên ùn ứ. Riêng thứ hai, học sinh đến sớm để chào cờ nên áp lực giao thông giảm hơn.

Tình trạng ùn ứ có thời điểm càng nặng thêm bởi dòng xe dừng chờ đèn đỏ kéo dài ở cầu Bông và cả giao lộ Lê Văn Duyệt - Vũ Huy Tấn.

Phụ huynh băng qua đường tạo thành điểm giao cắt vào giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, gần Trường THPT Gò Vấp. Đây vốn là trục giao thông có lượng phương tiện lớn từ hướng quận 12 cũ, Gò Vấp vào trung tâm. Khi giờ học sinh tan trường trùng với giờ cao điểm chiều, dòng xe từ cổng trường hòa vào lượng phương tiện đổ về khu vực cầu vượt, khiến giao thông càng thêm đông đúc, có thời điểm ùn ứ kéo dài.

Gần cổng Trường THPT Gò Vấp giờ tan học ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an phường và CSGT phối hợp điều tiết giao thông trước cổng Trường THPT Gò Vấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Quanh cụm cầu vượt gần Trường THPT Gò Vấp về phía đường Hoàng Minh Giám xe cộ cũng chen chúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, chiều 24.9, khu vực đường Thoại Ngọc Hầu - Kênh Tân Hóa, phường Tân Phú - nơi khoảng 1 km có tới 6 cơ sở giáo dục gồm Trường mầm non Hướng Dương, Trường TH-THCS-THPT Trí Đức, Trường Tân Phú, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu và Trường đại học Văn Hiến.



Càng về chiều, lượng xe càng tăng. Xe máy, ô tô nối nhau di chuyển, xen giữa là học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện. Dòng phương tiện có thời điểm phải chạy chậm khi lượng người và xe cùng tập trung trên một đoạn đường.



Giữa dòng xe đông, PV ghi nhận một số học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy song song, dàn hàng. Có em không đội mũ bảo hiểm. Một số học sinh ngồi sau xe người thân cũng không đội mũ.

Khu vực đường Thoại Ngọc Hầu - Kênh Tân Hóa, phường Tân Phú chỉ khoảng 1 km có tới 6 cơ sở giáo dục ẢNH: TRẦN KHA

Phụ huynh chờ đón con trước Trường THCS Nguyễn Trãi, đường Thoại Ngọc Hầu ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ học sinh, sinh viên, vào buổi chiều khu vực còn có lượng công nhân tại các cơ sở may mặc tan ca. Trong khi đó, phương tiện từ đường Thoại Ngọc Hầu, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích liên tục đổ về.



Một nhân viên bảo vệ tại khu vực cho biết từ khoảng 16 giờ 15 phút, lực lượng đã có mặt để hỗ trợ điều tiết giao thông. Các trường không cho học sinh tan cùng một thời điểm mà bố trí lệch giờ, chủ yếu trong khoảng 16 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút.

An ninh trật tự cơ sở tham gia điều tiết giao thông trước nhiều cổng trường học ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa dòng xe máy ken đặc trên đường Thoại Ngọc Hầu, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đứng giữa đường, liên tục ra hiệu cho từng hướng xe di chuyển. Học sinh vừa rời trường, xe của phụ huynh và phương tiện đi ngang cùng dồn tới khiến việc điều tiết có thời điểm khá vất vả.

Dù vậy, sau khi học sinh tan trường, lượng phương tiện qua khu vực vẫn còn rất lớn. Phải đến khoảng 18 giờ 30 phút, có hôm gần 19 giờ, giao thông mới bớt đông. Những ngày trời mưa, việc đi lại càng khó khăn hơn.

Lệch giờ tan học vẫn chưa hết đông

Việc bố trí giờ ra về khác nhau giúp học sinh của 6 cơ sở giáo dục không cùng lúc đổ ra đường. Tuy nhiên, khoảng thời gian tan học vẫn trùng với lúc lượng phương tiện trên các tuyến đường xung quanh tăng cao, công nhân tại các cơ sở may mặc cũng tan ca.

Hết nhóm học sinh này đến nhóm khác rời trường, trong khi dòng phương tiện đi qua khu vực vẫn liên tục. Vì vậy, áp lực giao thông không kết thúc ngay sau khi một trường đã cho học sinh ra về.

Trong dòng xe đông, việc một số học sinh chạy xe điện song song, dàn hàng hoặc không đội mũ bảo hiểm cũng là những hình ảnh PV ghi nhận.

Giao thông qua đường Lê Đức Thọ đoạn gần cổng trường giờ tan học ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại nhiều trường khác, tình trạng phụ huynh đón con nhưng không đội mũ bảo hiểm vẫn khá dễ bắt gặp, nhất là những trường nằm trong khu dân cư, từ cổng trường có thể chạy qua các tuyến hẻm để về nhà.

Có trường hợp cả người lái lẫn học sinh ngồi sau đều không đội mũ. Trường hợp khác, người lớn đội mũ đầy đủ nhưng học sinh phía sau lại để đầu trần. Dù quãng đường về nhà có thể ngắn, các em vẫn phải hòa vào dòng phương tiện ngay khi vừa rời cổng trường.

Nhà trường phải phối hợp xử lý từ cổng trường

Trước tình hình giao thông tại một số khu vực trường học còn phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng chuyên trách tại địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trước cổng Trường THCS Hà Huy Tập giờ tan học ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với các trường nằm trong danh sách có tình hình trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và trật tự công cộng còn phức tạp do Công an TP.HCM cung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu khẩn trương phối hợp lực lượng chuyên trách tại địa phương để có giải pháp xử lý.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu phối hợp xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông được đặt ra với học sinh và cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh.

Trong năm học mới, lực lượng CSGT cũng phối hợp công an cấp xã, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức khu vực đưa đón học sinh, hạn chế tình trạng dừng đỗ tùy tiện, đậu xe thành hàng đôi hoặc tập trung kéo dài trước cổng trường.