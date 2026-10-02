Ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM: Phụ huynh dừng tràn lan ở lòng đường khắp nơi

Trưa 23.9, khi học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội) chưa tan học, hàng chục phụ huynh đã chạy xe máy đến chờ trên đường Phạm Văn Chiêu.



Người đến trước dựng xe sát nhau, người đến sau tiếp tục tìm chỗ tấp vào. Đáng chú ý, dù khu vực nhà trường bố trí cho việc dừng, đậu xe đón học sinh vẫn còn chỗ, nhiều phụ huynh lại chọn đứng ngay dưới lòng đường.

Trường THCS Phạm Văn Chiêu giờ tan trường ẢNH: TRẦN KHA

Đến lúc tiếng trống tan trường vang lên, học sinh đồng loạt ra cổng. Phụ huynh nhận ra con thì nổ máy rời đi, trong khi những người chưa đón được con tiếp tục đứng chờ.

Tuyến đường trước trường vốn không rộng, đúng giờ cao điểm buổi trưa lại có nhiều phương tiện qua lại. Chỉ sau ít phút, dòng xe bắt đầu di chuyển khó khăn.

Bà P., chủ một tiệm bánh mì gần trường, cho biết cảnh ùn ứ diễn ra gần như mỗi ngày, buổi chiều còn đông hơn.

"Đường đã nhỏ mà phụ huynh cứ tấp ngay dưới lòng đường đứng chờ, người đi sau không có lối qua thì biểu sao không kẹt", bà P. nói.

Phụ huynh tấp xe chờ con trước cổng trường ẢNH: TRẦN KHA

Thổi còi liên tục, xe phụ huynh vẫn tấp vào

Không riêng Trường THCS Phạm Văn Chiêu, cảnh phụ huynh đến sớm, tìm một vị trí gần cổng rồi đứng chờ cũng xuất hiện trên đường Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm, nơi có Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường tiểu học Phú Lâm.

Các trường đã bố trí giờ tan học lệch nhau. Tuy nhiên, đến buổi chiều, lượng học sinh ra về gặp đúng thời điểm người dân tan tầm khiến xe trên đường Tân Hòa Đông tăng nhanh.

Tại khu vực vòng xoay Phú Lâm và trước cổng trường, nhiều phụ huynh chạy xe máy, ô tô đến đón học sinh rồi dừng chờ. Một số xe dừng ngay khu vực dòng phương tiện đang lưu thông, khiến các xe phía sau phải giảm tốc, tìm khoảng trống để đi qua.

An ninh trật tự cơ sở hướng dẫn xe lưu thông để tránh ùn tắc trước cổng 2 trường học ở vòng xoay Phú Lâm ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở liên tục thổi còi, yêu cầu các phương tiện không dừng tại khu vực vòng xoay. Người được nhắc thì di chuyển, nhưng sau đó lại có xe khác tấp vào.

Một thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở cho biết mỗi chiều, tổ hơn 3 người phải có mặt từ sớm. Trong thời gian học sinh ra về, lực lượng này còn chốt, điều tiết ô tô không rẽ từ vòng xoay Phú Lâm vào đường Tân Hòa Đông.

"Hướng dẫn phụ huynh không dừng ở góc cua, vòng xoay rất vất vả, có người nhắc thì đi, nhưng nhiều người cự lại vì bảo không có chỗ đậu. Chờ khi các cháu về vãn bớt thì trật tự mới tạm ổn", người này cho biết.

Phụ huynh chờ đón con "dàn hàng" trước cổng trường ở vòng xoay Phú Lâm ẢNH: TRẦN KHA

An ninh trật tự cơ sở hướng dẫn đỗ xe vào trong chờ đón con nhưng không phải phụ huynh nào cũng hợp tác ẢNH: TRẦN KHJA

Xe này vừa đi, xe khác lại tấp vào

Trên đường Phan Đăng Lưu, cảnh phụ huynh tấp vào rồi nhập trở lại dòng xe cũng diễn ra trước Trường THCS Hà Huy Tập, phường Gia Định.

Cuối buổi chiều, xe trên đường vốn đã đông. Phụ huynh liên tục tấp sát lề đón học sinh, sau đó tìm khoảng trống nhập trở lại dòng phương tiện. Xe này vừa rời đi, xe khác lại tấp vào.

Càng về chiều tối, lượng phương tiện trên đường Phan Đăng Lưu càng dày. Dòng xe phía sau tiếp tục tới trong khi phía trước có xe tấp vào, rời đi sau khi đón học sinh, khiến các phương tiện phải di chuyển sát nhau qua khu vực trường.

Trường THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu cũng thường xuyên ùn ứ vào giờ tan trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Dòng xe băng qua đường vào cổng trường tạo dòng xung đột phương tiện ngay cổng Trường THCS Hà Huy Tập ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trường tiểu học Kim Đồng trên đường Liên khu 4 - 5, phường Bình Tân, chị Thảo thường đến đón con vào khoảng 16 giờ 15 - 16 giờ 20. Theo chị Thảo, đây cũng là thời điểm đường Liên khu 4 - 5 có nhiều xe tải, ô tô qua lại. Phụ huynh đến trường đông, trong khi chỗ dừng xe bên trong không đủ nên nhiều người chọn dừng bên ngoài.

"Phụ huynh thì đông, chỗ dừng xe trong trường không đủ sức chứa nên nhiều người cứ đậu dưới lòng lề đường cho tiện, đón con cho nhanh", chị Thảo nói.

Ngay hẻm 107 bên hông trường còn có nhiều người bán đồ ăn vặt. Phụ huynh dừng xe mua hàng đúng lúc phương tiện ra vào đông khiến việc lưu thông qua khu vực càng khó khăn.

Nhiều phụ huynh vẫn không đội mũ bảo hiểm cho con và dừng đỗ tràn lan trước Trường tiểu học Kim Đồng ẢNH: TRẦN KHA

Dòng xe ken đặc trước Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Hội Đông) ẢNH: NHẬT THỊNH

Giờ tan trường nào cũng đông nghẹt trước cổng trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Có lực lượng chức năng điều tiết trước Trường THPT Gò Vấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Để hạn chế cảnh xe tập trung trước cổng trường, Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp công an cấp xã, chính quyền địa phương và nhà trường sắp xếp khu vực đưa, đón học sinh.



Trong đó, tình trạng dừng, đỗ tùy tiện, đỗ xe 2 hàng hoặc tập trung kéo dài trước cổng trường là những vấn đề được tập trung hạn chế.

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Công an TP.HCM cũng cho rằng cần rà soát, bố trí lại vị trí đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh, nhất là trong điều kiện mưa lớn, triều cường, ngập nước. Phòng CSGT phối hợp địa phương, công an phường và ban giám hiệu để tổ chức giao thông phù hợp. (còn tiếp)