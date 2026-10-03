Ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM: Dẹp nạn hàng rong lấn chiếm được không?

Chiều tan học, trước Trường THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu (phường Gia Định, TP.HCM), 1 xe bán lạp xưởng nướng đá nằm ngay trên vỉa hè. Học sinh vừa ra khỏi cổng, nhiều em ghé lại mua, đứng quanh xe hàng. Trong khi đó, dòng xe trên đường Phan Đăng Lưu vẫn liên tục qua lại, phụ huynh cũng tập trung đến đón con.



Xe hàng rong trước cổng Trường THCS Hà Huy Tập, đường Phan Đăng Lưu ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình trạng tương tự xuất hiện trước Trường THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông). Dọc khu vực gần cổng trường có xe bán há cảo hấp, quầy bánh trung thu, nước giải khát. Sau giờ học, nhiều học sinh ghé mua đồ ăn, thức uống trước khi ra về.

Trước Trường THCS Lý Tự Trọng trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông), vỉa hè vốn không rộng nhưng cũng có xe bán nước giải khát, lạp xưởng, xúc xích cùng các điểm bán đồ ăn. Đến giờ tan học, học sinh đứng quanh các xe hàng để mua đồ ăn, thức uống, cùng lúc phụ huynh tập trung đến đón con.

Xe bán xúc xích, lạp xưởng nướng đá trước Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Hội Đông) ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe hàng rong trước cổng Trường THPT Gò Vấp ở đường Nguyễn Thái Sơn ẢNH: NHẬT THỊNH

"Con học từ sáng đến chiều, lúc tan trường cũng đói bụng rồi. Thấy con xin mua cây xúc xích hay chút đồ ăn thì mình cũng thương, nghĩ mua cho con ăn đỡ đói rồi về nhà ăn cơm sau. Nhưng hàng rong tập trung ngay trước cổng, học sinh đứng mua đông thì chỗ này càng chật", chị Nguyễn Thị Ngọc (phường Hạnh Thông) chia sẻ.

Xe hàng rong bủa vây cổng trường

Nếu tại nhiều trường, hàng rong tập trung đông vào giờ tan học thì trước Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định), hoạt động mua bán diễn ra từ buổi sáng.

Có thời điểm, 4 - 5 xe bán đồ ăn sáng, nước giải khát cùng đậu trước trường. Dọc vỉa hè còn có các xe cà phê mang đi, đồ ăn sáng bày bán sát mép đường.

Hàng rong trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc tuyến đường Lê Văn Duyệt có nhiều xe bán hàng rong ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những xe bán hàng xuất hiện dọc tuyến Lê Văn Duyệt khá nhiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Lê Văn Duyệt vốn có lượng phương tiện lớn từ hướng Gò Vấp, Bình Thạnh vào khu vực trung tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận, thỉnh thoảng khi xe của Công an phường Gia Định đi kiểm tra, những người bán hàng nhanh chóng di chuyển, có xe nép sâu vào phía trong. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng đi qua, các xe hàng lại quay về vị trí cũ, hoạt động mua bán tiếp diễn.

Đường Lê Văn Duyệt vốn có lượng phương tiện lớn từ hướng Gò Vấp, Bình Thạnh vào khu vực trung tâm nên thường đông xe vào giờ cao điểm sáng. Trường THPT Võ Thị Sáu lại nằm đối diện Bệnh viện Bình Thạnh. Cùng thời điểm, học sinh đến trường, người dân ra vào bệnh viện, phương tiện đi làm và hoạt động mua bán trên vỉa hè khiến giao thông khu vực càng thêm phức tạp.

Chợ tự phát sát cổng trường

Không chỉ những xe đồ ăn phục vụ học sinh, tại Trường tiểu học Phù Đổng trên đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Hưng Hòa), hoạt động mua bán trước cổng trường còn gắn với khu chợ tự phát gần đó.

Ngay trên vỉa hè trước trường, rau củ, thực phẩm được bày bán. Người mua có cả phụ huynh đưa đón học sinh lẫn người dân đang lưu thông qua khu vực.

Sạp rau ngay vỉa hè trước cổng trường ẢNH: TRẦN KHA

Chiều tan học, người dựng xe sát chỗ bán hàng, người dừng ngay dưới lòng đường để lựa rau, mua thực phẩm. Cùng lúc, học sinh bắt đầu ra về, phụ huynh tiếp tục đến đón con, trong khi phương tiện trên đường Ấp Chiến Lược vẫn liên tục qua lại.

Người bán, người mua, phụ huynh đón học sinh và phương tiện đi ngang cùng tập trung trước cổng trường. Khi lượng người và xe tăng lên, khu vực giao nhau trước trường thường rơi vào cảnh ùn ứ. Những xe muốn đi qua phải giảm tốc, tìm khoảng trống giữa các phương tiện đang dừng mua hàng và dòng xe phía trước.

Trước các cổng trường còn hay ùn ứ do dòng xe phụ huynh băng qua đường khi đưa đón con ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng rong trước Trường THPT Bà Điểm ở đường Cao Thị Cách ẢNH: TRẦN KHA

Cổng Trường THCS Trần Văn Giàu, đường Lại Hùng Cường (xã Tân Vĩnh Lộc) ẢNH: TRẦN KHA

Tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường cũng là một trong những vấn đề được Công an TP.HCM lưu ý khi triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Tình trạng này còn đặt ra vấn đề về an toàn thực phẩm đối với học sinh. (còn tiếp)